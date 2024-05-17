В Латвии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Об этом спецслужба балтийской республики сообщила в четверг, 16 мая. Уголовное дело было возбуждено 2 мая, задержания состоялись 13 мая, двумя днями позднее задержанных отправили под арест.

Задержанных подозревают в сборе и передаче секретной информации российским спецслужбам. Речь идет о сведениях о лицах, которые также находятся под арестом в Латвии по подозрению в шпионаже, пояснили в Службе госбезопасности.

В рамках дела следственные мероприятия прошли на ряде объектов в Риге и ее окрестностях. Один из фигурантов ранее уже обвинялся в шпионаже в пользу РФ, указали в спецслужбе.

Тюремный срок для экс-депутата за шпионаж в пользу РФ

Это далеко не первое дело в Латвии по "шпионской" статье. В ноябре 2023 года Рижский городской суд признал виновными в шпионаже в пользу РФ бывшего депутата сейма Латвии Яниса Адамсонса и гражданина России Геннадия Силонова, который работал в КГБ Латвийской ССР.

Адамсонса суд приговорил к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком в два года, Силонова осудили на 7 лет и 6 месяцев с аналогичным испытательным сроком. По версии следствия, задержанный в июне 2021 года экс-депутат собирал и через Силонова передавал российским спецслужбам информацию о подразделениях НАТО, военных закупках Латвии, бюджете страны, поправках к законам и ситуации на границе.

В декабре 2023-го Служба госбезопасности задержала в Латвии гражданина РФ, подозреваемого в шпионаже в пользу российских спецслужб. По версии Риги, мужчина "собирал и передавал российской разведке и службе безопасности информацию о критически важной инфраструктуре и военных объектах" в Латвии.