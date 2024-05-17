В Таллиннском городском собрании не получил поддержки вотум недоверия вице-мэру города Пяртелю-Пеэтеру Пере (Партия реформ), инициированный оппозиционными депутатами от Консервативной народной партии (EKRE) и Центристской партии, пишет Rus.ERR.
В столичном горсобрании провалился вотум недоверия вице-мэру Пяртелю-Пеэтеру Пере
Инициированный 2 мая вотум недоверия рассматривался на заседании столичного горсобрания 16 мая и не получил на нем поддержки, сообщила канцелярия горсобрания.
У фракции EKRE в Таллиннском горсобрании 6 из 79 депутатов. У центристов, которые тоже находятся в оппозиции, 33 депутата.
Коалицию, в которую входят социал-демократы, Партия реформ, «Ээсти 200» и «Отечество», поддерживают 40 членов горсобрания.
Чтобы вотум недоверия прошел, необходима поддержка как минимум 40 из 79 депутатов горсобрания.