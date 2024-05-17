В столичном горсобрании провалился вотум недоверия вице-мэру Пяртелю-Пеэтеру Пере

Инициированный 2 мая вотум недоверия рассматривался на заседании столичного горсобрания 16 мая и не получил на нем поддержки, сообщила канцелярия горсобрания.

У фракции EKRE в Таллиннском горсобрании 6 из 79 депутатов. У центристов, которые тоже находятся в оппозиции, 33 депутата.

Коалицию, в которую входят социал-демократы, Партия реформ, «Ээсти 200» и «Отечество», поддерживают 40 членов горсобрания.

Чтобы вотум недоверия прошел, необходима поддержка как минимум 40 из 79 депутатов горсобрания.