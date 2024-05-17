Аптечка полиции пополнится новым препаратом для спасения наркоманов

Перевод: Ольга Лебедева

«В своей повседневной работе патрульные полицейские сталкиваются с различными людьми, нуждающимися в помощи, в том числе с наркоманами. Зачастую патрульный полицейский первым вступает в контакт с человеком, имеющим передозировку опиоидов, и у него есть возможность оказать первую помощь до прибытия скорой помощи», - прокомментировала министр здоровья Рийна Сиккут и добавила, что благодаря этому изменению можно потенциально спасти больше жизней.

«Государство поставило цель в наркополитике, чтобы к 2030 году в Эстонии не было ни одной смерти от передозировки наркотиков. В полиции мы каждый день работаем над тем, чтобы наркотики не попадали в руки населения Эстонии: выявляем новые тенденции, предотвращаем продажу и арестовываем распространителей наркотиков. Также мы направляем наркозависимых в социальные программы, чтобы помочь им вырваться из порочного круга употребления наркотиков. Введение налоксона, безусловно, является одной из хороших дополнительных мер, которой полиция сможет пользоваться для содействия достижению цели, поставленной на 2030 год», - сказала заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны в сфере развития Кристи Халлас.

Полицейские пройдут обучение по применению налоксона, которое для них проведет Институт развития здоровья. В ходе этого обучения они научатся распознавать человека, у которого произошла передозировка опиоидом, и при необходимости вводить ему антидот.

Министр здоровья Рийна Сиккут подписала поправку к постановлению, которая добавляет Департамент полиции и погранохраны в список тех государственных учреждений, которые имеют право закупать лекарства оптом. Департамент полиции и погранохраны обеспечивает необходимые условия для приобретения, хранения, транспортировки и применения спрея назального налоксона.

Налоксон - препарат, способный спасти жизнь человека в случае передозировки фентанила, героина, метадона, морфина и нитазена. В последние годы количество смертей от передозировки наркотиков возросло.