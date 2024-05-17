Правительство стряпает налоговые реформы: дают ложкой, берут черпаком

Одной из самых спорных налоговых реформ, которую хочет провести правительство, является так называемая реформа подоходного налога. Она предусматривает повышение ставки подоходного налога с 20 до 22 %. Вторая часть реформы - не зависящий от размера зарплаты не облагаемый налогом доход в размере 700 евро.

Это изменение вызывает недоумение, поскольку человек мало что выигрывает, а государство много теряет. Согласно собственным расчетам Министерства финансов, не облагаемый подоходным налогом доход в размере 700 евро будет ежегодно создавать дыру в национальном бюджете на полмиллиарда евро. Это примерно столько же, сколько запланированные расходы на оборону (300 миллионов) и налог на автомобили (около 236 миллионов) вместе взятые.