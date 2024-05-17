В этом году жители Эстонии столкнулись с повышением налогов, и в следующем году данная тенденция продолжится. Правительство утверждает, что реформа подоходного налога позволит людям получать больше денег, но на самом деле рост стоимости жизни, который сопровождается налоговым бременем, съедает эти доходы.
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Правительство стряпает налоговые реформы: дают ложкой, берут черпаком
Одной из самых спорных налоговых реформ, которую хочет провести правительство, является так называемая реформа подоходного налога. Она предусматривает повышение ставки подоходного налога с 20 до 22 %. Вторая часть реформы - не зависящий от размера зарплаты не облагаемый налогом доход в размере 700 евро.