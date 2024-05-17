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Правительство стряпает налоговые реформы: дают ложкой, берут черпаком

Лийна Лакс
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Реформа подоходного налога увеличит доходы, но новые и растущие налоги еще больше увеличат расходы.
Реформа подоходного налога увеличит доходы, но новые и растущие налоги еще больше увеличат расходы. Фото: Margus Ansu

В этом году жители Эстонии столкнулись с повышением налогов, и в следующем году данная тенденция продолжится. Правительство утверждает, что реформа подоходного налога позволит людям получать больше денег, но на самом деле рост стоимости жизни, который сопровождается налоговым бременем, съедает эти доходы.

Одной из самых спорных налоговых реформ, которую хочет провести правительство, является так называемая реформа подоходного налога. Она предусматривает повышение ставки подоходного налога с 20 до 22 %. Вторая часть реформы - не зависящий от размера зарплаты не облагаемый налогом доход в размере 700 евро.

Это изменение вызывает недоумение, поскольку человек мало что выигрывает, а государство много теряет. Согласно собственным расчетам Министерства финансов, не облагаемый подоходным налогом доход в размере 700 евро будет ежегодно создавать дыру в национальном бюджете на полмиллиарда евро. Это примерно столько же, сколько запланированные расходы на оборону (300 миллионов) и налог на автомобили (около 236 миллионов) вместе взятые.

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