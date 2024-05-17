Фото Активно ведется строительство самого большого деревянного здания в Эстонии

«Мы очень рады, что нам удалось заключить соглашения с эстонскими компаниями Peetri Puit и EstNor, - прокомментировал генеральный руководитель проекта Рауно Рауск. - Учитывая роль и значение Loodusmaja как для развития эстонского деревянного зодчества, так и для перемещения государственных экологических структур в единую среду, важно, чтобы мы могли максимально задействовать в строительстве местных производителей. Особенностью строительства деревянной части "Дома природы" является то, что будут использованы универсальные деревянные решения».

Loodusmaja состоит из трех совершенно разных деревянных зданий. Среди них одним из наиболее примечательных, безусловно, является арка из клееного бруса здания дока, вдохновением для создания которой послужило расположение «Дома природы» у моря и исторические связи этого района с судостроением.

Фото: Arhitektuuribüroo Kavakava

«Комплекс Loodusmaja для нас является самым крупным проектом. Чтобы понять масштаб работ, поясню: всю длину пятиэтажного здания дока пересекает монументальная деревянная арка, образующая атриум шириной 16 м и длиной 58 м. Нам нравятся такие вызовы! Мы благодарим компанию Nordecon за доверие к совместной реализации этого достойного комплекса», - сказал председатель правления OÜ Peetri Puit Пеэтер Пеэдомаа.

Фото: Nordecon AS

«Наша компания EstNor рада участвовать в строительстве самого большого деревянного дома в Эстонии. Для Loodusmaja мы проектируем, производим и устанавливаем в общей сложности более 8000 м2 фасадных и кровельных элементов. Кроме того, все окна мы устанавливаем уже на заводе, что позволяет зданиям быстро стать устойчивыми к атмосферным воздействиям после сборки элементов», - пояснил генеральный директор OÜ EstNor Ренеэ Микомяги.

Монтаж деревянных конструкций Loodusmaja начнется во втором полугодии и продлится до следующего лета.