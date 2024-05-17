Цахкна: радужные флаги напоминают о потребности в более равноправном обществе

По словам главы МИД Маргуса Цахкна, этот день напоминает, что права человека в равной мере распространяются на всех и что важно продолжать работу над тем, чтобы все люди могли жить, не испытывая дискриминацию, связанную с сексуальной ориентацией.

«На главном здании Министерства иностранных дел и на наших представительствах по всему миру сегодня развеваются радужные флаги, чтобы напомнить, что никого нельзя дискриминировать и преследовать за сексуальную ориентацию и гендерную идентичность», - сказал Цахкна.

По словам министра, легализация однополых браков в этом году стала знаковым шагом к более равноправному обществу. «Это позволит нашим людям жить свободнее и счастливее», - сказал Цахкна.

«Эстония продолжает работу на международной арене над тем, чтобы по всему миру люди могли жить в безопасности, не подвергаясь дискриминации и насилию, связанных с сексуальной ориентацией», - сказал Цахкна.