Хуссар: мы должны принудить Россию возместить причиненный агрессией ущерб

Обе стороны отметили, что Эстония и Чехия поддерживают хорошие отношения, могут положиться друг на друга и весьма схожи с точки зрения истории и основных ценностей. В ходе встречи было отмечено, что Европа стоит перед многочисленными вызовами, в первую очередь в связи с российской агрессией в Украине.

«Украина нуждается в нашей поддержке, как словами, так и в виде боеприпасов», – сказал Хуссар. Обе стороны подчеркнули, что необходимо продолжить поддерживать Украину и предоставить украинцам все необходимое для победы в войне. Участники встречи также отметили важность поддержки Украины на ее пути к вступлению в ЕС и в НАТО. Помимо этого, по мнению сторон, важно сохранять единство в Европе.

Еще одной темой обсуждения в ходе встречи стало использование замороженных российских активов. «Россия должна возместить причиненный агрессией ущерб. Если они сами этого не сделают, мы должны принудить их это сделать», – сказал Хуссар и отметил, что в среду Рийгикогу принял закон о замороженных активах.

Во время встречи участники также рассмотрели вопросы, связанные с Ближним Востоком, политикой расширения ЕС, выборами в Европейский парламент и кибер- и энергетической безопасностью. Обе стороны положительно отозвались о последнем хорошем примере экономического сотрудничества между Эстонией и Чехией: новые электропоезда Эстония заказала именно в Чехии.

Во встрече также приняли участие председатель депутатской группы по парламентским связям с Чехией Айвар Сыэрд и председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. Также на встрече присутствовали посол Эстонии в Чехии Гита Калмет и посол Чехии в Эстонии Давид Крал.

Завтра спикер нижней палаты парламента Чехии планирует встретиться с премьер-министром Каей Каллас и выступить на конференции им. Леннарта Мери.