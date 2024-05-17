Расположенная в Старом городе пиццерия вошла в 50 TOP PIZZA Europa

Основатель и владелец ресторана Марек Юргенсон заявил, что эта награда является большим признанием и стала возможной, прежде всего, благодаря ежедневному стремлению команды, работающей в ресторане, предлагать настоящую итальянскую еду. «Мы предлагаем нашим гостям разнообразную итальянскую кухню, сочетающую в себе высококачественные ингредиенты и традиционные рецепты. Каждый гость сможет найти в меню что-то по душе: от настоящей итальянской пиццы до аппетитной пасты», — сказал Юргенсон и добавил, что очень приятно, когда приложенные усилия замечены и признаны.

«Признание ТОП-50 пиццерий Европы тем более особенное, что оно основано на оценке анонимных специалистов, которые ходят в рестораны, чтобы попробовать еду, и оценивают аутентичность и вкус блюд, обслуживание в ресторане, время ожидания и местную атмосферу. Это признание побуждает нас продолжать в том же духе и предлагать лучшие гастрономические впечатления», - продолжил Марек Юргенсон и поблагодарил всю команду.