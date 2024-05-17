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Расположенная в Старом городе пиццерия вошла в 50 TOP PIZZA Europa

rus.postimees.ee
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Фото: Margherita Pizzeria & Trattoria

Семейный ресторан Margherita Pizzeria & Trattoria, расположенный в Старом городе Таллинна, вошел в ТОП-50 пиццерий Европы, заняв в рейтинге 39-е место. Заведение является единственным включенным в рейтинг рестораном, действующим в Эстонии.

Основатель и владелец ресторана Марек Юргенсон заявил, что эта награда является большим признанием и стала возможной, прежде всего, благодаря ежедневному стремлению команды, работающей в ресторане, предлагать настоящую итальянскую еду. «Мы предлагаем нашим гостям разнообразную итальянскую кухню, сочетающую в себе высококачественные ингредиенты и традиционные рецепты. Каждый гость сможет найти в меню что-то по душе: от настоящей итальянской пиццы до аппетитной пасты», — сказал Юргенсон и добавил, что очень приятно, когда приложенные усилия замечены и признаны.

Фото: 50 TOP PIZZA Europa

«Признание ТОП-50 пиццерий Европы тем более особенное, что оно основано на оценке анонимных специалистов, которые ходят в рестораны, чтобы попробовать еду, и оценивают аутентичность и вкус блюд, обслуживание в ресторане, время ожидания и местную атмосферу. Это признание побуждает нас продолжать в том же духе и предлагать лучшие гастрономические впечатления», - продолжил Марек Юргенсон и поблагодарил всю команду.

Margherita Pizzeria & Trattoria находится в Старом городе, по адресу ул. Лай, 2.

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