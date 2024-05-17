Как правило, люди переезжают и покупают жилье несколько раз за свою жизнь. Хотя кредиты на покупку жилья часто берутся на максимальный срок, средний срок кредитования составляет около 10 лет, в основном из-за переездов. Средняя сумма кредита среди всех возрастных групп составляет 155 000 евро.
Статистика банка: кто берет самый большой кредит на покупку жилья
Если проанализировать прошлый год и первый квартал этого года, то, по данным банка Luminor, средняя сумма кредита превышает 150 000 евро, а средний возраст заемщика составляет 35 лет. «Обычно у заемщиков этой возрастной группы есть один или два маленьких ребенка, и они хотят купить недвижимость на окраине Таллинна, не слишком далеко от центра города», - говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.
Он добавил, что если еще недавно было нормальным, имея двух детей, жить в двухкомнатной квартире, то теперь у каждого ребёнка должна быть своя комната. «Те, кто может себе это позволить, предпочитают жить в рядных или парных домах, а те, кто не может себе этого позволить, покупают квартиры побольше. Люди в возрасте от тридцати лет, берущие кредит на покупку жилья, также считают важным близость детских садов к месту проживания», - объясняет Ребане.
По словам Ребане, пик финансовых возможностей человека приходится примерно на 45 лет. В этом возрасте люди стремятся приобрести квартиру в парном доме или дом недалеко от города, а близость к школе становится очень важной.
«Обычно люди в возрасте от 38 до 45 лет берут кредиты на самые большие суммы, потому что они уже накопили достаточно много денег, а возможный срок погашения еще довольно большой. Именно в этот период люди наиболее охотно покупают жилье. Финансовые возможности многих людей достигнут пика к пятидесяти годам, но они уже не будут покупать такие большие дома, потому что их дети разъехались и им больше не нужно столько дополнительных комнат», - говорит Танель Ребане.
Он отметил, что среди покупающих жилье 20- 30-летних, произошли значительные изменения: с 2023 года их доля значительно снизилась по сравнению со всеми заемщиками. Два года назад, когда ставка Euribor еще не была на таком высоком уровне, на эту возрастную группу приходилось 30% всех заемщиков, а сейчас их доля сократилась вдвое.
Ребане также отметил, что для молодых людей в возрасте до 25 лет приоритетом является расположение в 15 минутах ходьбы или 10 минутах езды на велосипеде от любого места. В основном они ищут квартиры с одной или двумя спальнями, меньшей площади и расположенные в центре города, с 30-летним периодом погашения кредита на покупку жилья.
«Несмотря на то, что сроки кредитования в соответствии с договорами в каждой возрастной группе являются длительными, в реальности люди меняют жилье несколько раз в течение жизни, в результате чего средняя продолжительность одного кредита составляет 10 лет», - говорит Ребане.
Данные на период с января 2023 года до первого квартала 2024 года
Каждый десятый заемщик - это молодой человек в возрасте до 25 лет. Средняя сумма кредита составляет около 126 000 евро, а средний срок погашения - 30 лет.
Почти половина новых заемщиков находится в возрасте от 26 до 35 лет. Их средняя сумма кредита составляет 166 000 евро, а средний срок погашения - 28 лет.
Треть клиентов, получающих жилищные кредиты, находятся в возрасте 36-45 лет. Средняя сумма кредита также составляет около 166 000 евро. Средний срок погашения составляет 26 лет.
Как и в более молодой возрастной группе, на долю 46-55-летних приходится десятая часть от общего числа заемщиков. Их средняя сумма кредита составляет 102 000 евро, а средний срок погашения - 16 лет.