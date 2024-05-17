Статистика банка: кто берет самый большой кредит на покупку жилья

Он отметил, что среди покупающих жилье 20- 30-летних, произошли значительные изменения: с 2023 года их доля значительно снизилась по сравнению со всеми заемщиками. Два года назад, когда ставка Euribor еще не была на таком высоком уровне, на эту возрастную группу приходилось 30% всех заемщиков, а сейчас их доля сократилась вдвое.

Ребане также отметил, что для молодых людей в возрасте до 25 лет приоритетом является расположение в 15 минутах ходьбы или 10 минутах езды на велосипеде от любого места. В основном они ищут квартиры с одной или двумя спальнями, меньшей площади и расположенные в центре города, с 30-летним периодом погашения кредита на покупку жилья.

«Несмотря на то, что сроки кредитования в соответствии с договорами в каждой возрастной группе являются длительными, в реальности люди меняют жилье несколько раз в течение жизни, в результате чего средняя продолжительность одного кредита составляет 10 лет», - говорит Ребане.

Данные на период с января 2023 года до первого квартала 2024 года

Каждый десятый заемщик - это молодой человек в возрасте до 25 лет. Средняя сумма кредита составляет около 126 000 евро, а средний срок погашения - 30 лет.

Почти половина новых заемщиков находится в возрасте от 26 до 35 лет. Их средняя сумма кредита составляет 166 000 евро, а средний срок погашения - 28 лет.

Треть клиентов, получающих жилищные кредиты, находятся в возрасте 36-45 лет. Средняя сумма кредита также составляет около 166 000 евро. Средний срок погашения составляет 26 лет.

Как и в более молодой возрастной группе, на долю 46-55-летних приходится десятая часть от общего числа заемщиков. Их средняя сумма кредита составляет 102 000 евро, а средний срок погашения - 16 лет.