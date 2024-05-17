Ажиотаж вокруг этого мероприятия огромный, управа Ласнамяэ напоминает, что регистрация вот-вот завершится

В 17 часов будет дан старт на 300-метровой дистанции для людей в инвалидных креслах. Трасса будет пролегать по специально размеченному безопасному маршруту.

Детский забег на дистанции 300 метров для участников возрастом до 7 лет стартует в 17.30. Старт на основной дистанции протяженностью 5,1 км будет дан в 18.30. Трасса проходит вдоль парка Паэ, всего нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,7 км. Участие в основном забеге смогут принять все любители бега от 15 лет и старше.

Стартовый городок расположится за зданием управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54), автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге. Организаторы просят запастись терпением, учитывать возможные очереди и заблаговременно прийти на место.

Участие в народном забеге в парке Паэ бесплатное, и каждый участник, преодолевший дистанцию, будет награждён медалью. Поскольку количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация, которая продлится до 10 часов 20 мая. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://my.raceresult.com/275587/registration. Для получения предварительной информации можно позвонить по телефону 505 7187.

Номера можно будет получить по адресу ул. Палласти, 54:

21 мая с 15.00 до 17.00

22 мая с 16.30 до 18.30

25 мая (в день забега) с 16.30 до 18.00 + при наличии свободных мест регистрация на месте до 17.50.

Районная управа Ласнамяэ организует народный забег в парке Паэ в сотрудничестве с MTÜ Orienteerumisklubi Nõmme.

Народный забег в парке Паэ поддерживают Kuulsaal OÜ, Kadarbiku Köögivili OÜ, Таллиннская телебашня, DODO PIZZA / VIP Shop OÜ, Premia Tallinna Külmhoone AS, HÜGGE Resto и Ciao Ragazzi Resto.