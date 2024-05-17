Видео Что произошло? В Таллинне водитель автобуса вел себя неадекватно

Как сообщил читатель Rus.Postimees, водитель автобуса Таллиннского предприятия общественного транспорта (TLT) в неадекватном состоянии бегал по стоянке автобусов. «Cудя по поведению, он был в состоянии наркотического опьянения», - предположил читатель.

По его словам, в соцсетях распространялось и другое видео, на котором водитель также бегает по улице и бросается под колеса машин. На данный момент это видео уже удалено.