В Таллинне водитель автобуса был замечен в неадекватном состоянии. По словам очевидцев, он бегал по улице, кричал что-то бессвязное и бросался под колеса других машин.
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Видео ⟩ Что произошло? В Таллинне водитель автобуса вел себя неадекватно
Как сообщил читатель Rus.Postimees, водитель автобуса Таллиннского предприятия общественного транспорта (TLT) в неадекватном состоянии бегал по стоянке автобусов. «Cудя по поведению, он был в состоянии наркотического опьянения», - предположил читатель.