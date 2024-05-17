С начала этого года начала распространяться новая схема мошенничества, достаточно простая по структуре: человека просят отнести деньги в посылочный автомат или передать курьеру, который на самом деле является преступником. В прошлый вторник таксист Bolt Марго стал свидетелем подобного преступления, когда подвозил в Тарту старушку в контору банка.
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Полиция: в Эстонии начала распространяться новая схема мошенничества
На протяжении всей поездки жертва разговаривала с мошенниками по телефону и направлялась в банк, чтобы снять деньги. Затем она должна была передать их предполагаемому курьеру. В ходе разговора она успела сообщить мошенникам код PIN1. Подслушав весь разговор, таксист Марго решил вызвать полицию.