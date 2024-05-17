Новый вызов для Хельме: Сильвер Куузик баллотируется на пост председателя EKRE

Сильвер Куузик является председателем Тартуского округа партии и фракции EKRE в городском собрании Тарту, а также председателем ревизионной комиссии городского собрания Тарту и членом правления EKRE. У него магистерская степень по производственной технике.

В распространенном пресс-релизе отмечается, что Сильвер Куузик - открытый, энергичный, харизматичный и способный лидер с ясным национал-консервативным мировоззрением и видением реализации целей EKRE. По словам фракции, его кандидатура положит начало плодотворной и конструктивной дискуссии о тактике EKRE.

«Работа руководства нашей партии и всех ее активных членов заслуживает похвалы. EKRE утвердилась на политической арене. Мы не позволили нашим главным целям раствориться. Мы пришли, чтобы остаться, - заявил Куузик. - Нам не нужно менять наши цели. Если что и нужно менять, так это тактику. Я буду выступать за то, чтобы сделать EKRE великой».