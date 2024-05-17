Земельный участок в Хааберсти претерпит большие изменения

Таллиннская горуправа направила в Городское собрание проект решения, согласно которому планируется приступить к детальной планировке участка по адресу Палдиское шоссе, 108 и прилегающей к ней территории, а также к стратегической оценке воздействия на окружающую среду Хааберсти.

«Тот факт, что в зоне детальной планировки появится больше новых жилых и коммерческих площадей, положительно повлияет на район. Изменение подхода к их планированию позволит создать хорошее общественное пространство, что улучшит как качество жизни будущих владельцев квартир, так и функциональность торговых площадей», - сказала вице-мэр Липпус.

Фото: Google Maps

Площадь планируемого земельного участка, расположенного между Палдиским шоссе и улицей Раннамыйза, составляет 2,03 гектара. О составлении детальной планировки ходатайствовало предприятие Aktsiaselts Belmot Estonia, которому принадлежит данный участок.

Цель детальной планировки – сменить целевое назначение недвижимости по адресу Палдиское шоссе, 108 на коммерческое и жилое, а также дать разрешение на строительство многоквартирных домов с коммерческими площадями высотой от 1 до 22 этажей.

Условия планировки включают в себя, в частности, проектирование коммерческих помещений для обслуживания местного населения площадью не менее половины от площади здания Кроме того, необходимо сохранить ценные деревья и предусмотреть зеленый буфер возле недвижимости по адресу Раннамыйза теэ, 1. При создании общественной парковой зоны необходимо учитывать потребности различных возрастных групп и помимо игровой площадки построить зону для отдыха.

Важная часть планировки – создание велосипедных и пешеходных дорожек, а также озеленения. Велосипедные парковки должны быть спроектированы в соответствии со стратегией велосипедного движения Таллинна 2018–2028. Для пересечения перекрестков должны быть предусмотрены пешеходные туннели и мосты, а дороги должны быть связаны с близлежащими постройками.

До составления проекта строительства совместно с Таллиннским департаментом городского планирования будет организован архитектурный конкурс, что позволит создать комплексное и качественное общественное пространство, включающее озеленение и детскую площадку.