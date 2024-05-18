Правление Таллиннского региона социал-демократов выдвинуло кандидатом на пост старейшины района Ласнамяэ общественного деятеля Татьяну Лаврову. Rus.Postimees поговорил с будущей старейшиной о ее планах и идеях по улучшению городской среды в районе, о школьной реформе, а также о том, как она оценивает свою многолетнюю работу в Таллиннской организации ветеранов.

На странице Татьяны в Фейсбуке был пост о том, что она хотела бы реализовать в Ласнамяэ свои задумки, а ее приоритеты - душевное здоровье, образование и окружающая среда.

- Расскажите, как вы будете решать вопросы душевного здоровья на уровне района?