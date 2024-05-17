Фото Такого вы еще не видели: недалеко от Пярну продается дом-невидимка

Закамуфлированный дом расположен напротив здания сельской школы и стоит на земельном участке площадью 3562 м2, предназначенном для жилищного строительства. На участке имеется старый бревенчатый сарай с большим чердаком.

Дом в деревне Йыыпре. Фото: KV.EE

На участке также есть скважина, и маклер, выступающий посредником в продаже, утверждает, что при желании подключение к электричеству можно осуществить быстро, поскольку подстанция находится неподалеку. Сам участок недвижимости частично огорожен и поддерживается в хорошем состоянии.

Дом в деревне Йыыпре. Фото: KV.EE

К участку, расположенному в центре деревни Йыыпре, ведет асфальтированная дорога, имеется уличное освещение. Сам дом на данный момент для проживания непригоден, но у нового собственника есть возможность построить жилье площадью около 120 м2.

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.