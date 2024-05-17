В четверг в таллиннском районе Ласнамяэ спасатели помогли человеку, на которого упал шкаф.
Спасатели помогли человеку, которого придавило шкафом
В 21:19 спасатели выехали к многоквартирному дому на улице Юмера, где один из жильцов дома застрял под шкафом. Человек хотел что-то взять с верхней полки, но на него упал шкаф и он не мог выбраться самостоятельно.
На помощь пришли спасатели и скорая помощь, которые помогли человеку выбраться из-под шкафа. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу на осмотр.