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Спасатели помогли человеку, которого придавило шкафом

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Спасатели заходят в квартиру. Иллюстративное фото.
Спасатели заходят в квартиру. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

В четверг в таллиннском районе Ласнамяэ спасатели помогли человеку, на которого упал шкаф.

В 21:19 спасатели выехали к многоквартирному дому на улице Юмера, где один из жильцов дома застрял под шкафом. Человек хотел что-то взять с верхней полки, но на него упал шкаф и он не мог выбраться самостоятельно.

На помощь пришли спасатели и скорая помощь, которые помогли человеку выбраться из-под шкафа. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу на осмотр.

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