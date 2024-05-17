Член фракции EKRE в Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме на вчерашнем информационном заседании раскритиковала правительство Каи Каллас, заявив, что поощряя иммиграцию, оно действует против конституционного строя.
Депутат от EKRE бьет тревогу: скоро эстонцев будет меньше половины от населения страны
«В новом демографическом прогнозе, который был опубликован вчера, говорится, что если нынешняя тенденция сохранится, то к концу столетия эстонцы будут составлять менее половины населения страны. Здесь напоминаю вам Конституцию, в которой очень четко сказано, для чего было создано Эстонское государство - для сохранения эстонской нации, языка и культуры», - сказала Хельме.
По мнению Хельме, иммиграция продолжает оставаться величайшей угрозой для нашего государства. «И никто этим не занимается, по крайней мере, никто из тех, кому была предоставлена возможность формировать государственную политику посредством ненадежных электронных выборов», - сказала она.
По ее словам, демографы очень обеспокоены сложившейся ситуацией, поскольку они видят цифры, анализируют их и делают единственно возможный вывод, что число носителей эстонского языка скоро упадет ниже 50% от населения.
«Эстонский язык не делает иммигрантов ни эстонцами, ни даже лояльными гражданами, - сказала она. - Если мы посмотрим на примеры из других стран, то увидим, что шведскоязычные иммигранты устраивают беспорядки в Швеции, англоговорящие иммигранты бунтуют в Англии, франкоязычные иммигранты - в Франции. В Германии иммигранты, выучившие немецкий язык, тихо создают собственное мусульманское государство. По мнению нашей Полиции безпасности, это становится проблемой и для Эстонии».
Хельме также раскритиковала правительство Каи Каллас, заявив, что поощряя иммиграцию и негативные демографические тенденции, оно действует против конституционного строя. «Нам следует задаться вопросом, следовали ли Кая Каллас и все члены ее правительства положениям конституции, или же совершенно очевидно, что они грубо нарушают конституционный строй», - сказала Хельме.
Рождаемость упала еще больше
По данным Департамента статистики, по состоянию на 01.01.2024 в Эстонии проживает 1 374 687 человек. В прошлом году родилось 10 949 человек и умерло 16 002.
По словам руководителя группы статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг, в Эстонию прибыло 26 399 человек, покинуло страну 12 543 человека.
«Естественный прирост был отрицательным (-5053 человека), однако сальдо миграции осталось положительным (+13 856 человек). Численность населения Эстонии за год выросла на 8803 человека», - сказала она.
В прошлом году родилось 10 949 детей, что на 697 детей меньше, чем годом ранее. Это новый самый низкий показатель рождаемости в истории демографической статистики Эстонии.
По словам аналитика, на рост численности населения второй год подряд наибольшее влияние оказывает иммиграция в Эстонию граждан Украины. Половина иммигрантов имели гражданство Украины, из них в Эстонии на постоянной основе остались жить 13 082 человека. За год число иммигрантов с гражданством Украины уменьшилось в два с половиной раза.