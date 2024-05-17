Депутат от EKRE бьет тревогу: скоро эстонцев будет меньше половины от населения страны

Рождаемость упала еще больше

По данным Департамента статистики, по состоянию на 01.01.2024 в Эстонии проживает 1 374 687 человек. В прошлом году родилось 10 949 человек и умерло 16 002.

По словам руководителя группы статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг, в Эстонию прибыло 26 399 человек, покинуло страну 12 543 человека.

«Естественный прирост был отрицательным (-5053 человека), однако сальдо миграции осталось положительным (+13 856 человек). Численность населения Эстонии за год выросла на 8803 человека», - сказала она.

В прошлом году родилось 10 949 детей, что на 697 детей меньше, чем годом ранее. Это новый самый низкий показатель рождаемости в истории демографической статистики Эстонии.

По словам аналитика, на рост численности населения второй год подряд наибольшее влияние оказывает иммиграция в Эстонию граждан Украины. Половина иммигрантов имели гражданство Украины, из них в Эстонии на постоянной основе остались жить 13 082 человека. За год число иммигрантов с гражданством Украины уменьшилось в два с половиной раза.