Сегодня утром в 11.33 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что с улицы Вессе в Ласнамяэ поднимаются густой черный дым и пламя. Спасатели, отреагировавшие на вызов, увидели горящий на месте дом на колесах, из которого извлекли тела двух людей.
Фото ⟩ В Ласнамяэ загорелся дом на колесах: погибли два человека
Первыми на место происшествия в 11.38 прибыли спасатели Ласнамяэ и увидели горящий открытым пламенем автодом. Пожарные немедленно приступили к тушению и локализовали пожар к 11.47. К сожалению, позже внутри автодома были найдены тела двух погибших.
Помимо ласнамяэских спасателей, на месте работали спасатели из Пирита, скорая помощь и полиция.
По словам руководителя Спасательного департамента, к моменту их прибытия автодом был настолько охвачен пламенем, что войти внутрь было невозможно.
Полиция выяснит точные обстоятельства пожара.
В этом году при пожарах погибло 26 человек.