Фото В Ласнамяэ загорелся дом на колесах: погибли два человека

Сегодня утром в 11.33 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что с улицы Вессе в Ласнамяэ поднимаются густой черный дым и пламя. Спасатели, отреагировавшие на вызов, увидели горящий на месте дом на колесах, из которого извлекли тела двух людей.