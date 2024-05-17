Звезда Onlyfans требует от скандального известного футболиста компенсацию за перелом ноги

По словам модели, ее 10-летний сын прошлым летом присутствовал на тренировке по американскому футболу во дворе дома Хилла, игрока команды НФЛ «Майами Долфинс». Сообщается, что женщина несколько раз выступала в роли защитника и в одном случае мужчина потерял равновесие. Затем по словам женщины, он захотел отыграться и напал на нее с сокрушительной силой.