Время коммента Правда в твоем телефоне: лучшее, что снято о войне в Украине, может увидеть каждый

Роман Жук в 2020 году. Кадр из фильма. Фото: Скриншот youtube.com

Что несет этот фильм, способный растопить любое сердце, кроме «невсетакоднозначника», предпочитающего потреблять российское ТВ? Это кино не о героизме и подвиге, но и не о страхе и беспомощности. И даже не о самих людях, которые, конечно, подписаны в кадре для истории. Люди составляют узор, где важен всякий элемент по отдельности, так как все они – свободная Украина. Но целое, которое удалось ухватить Бадоеву, больше суммы его частей.

В фильме есть ключевая фраза, помогающая понять его смысл. Боец ВСУ говорит на одном из видео, сделанных его сослуживцем: «Пойдем, я там телефон прое…л». Ему отвечают: «Давай уже без него», на что он восклицает в отчаянии: «Да это же вся жизнь!». И это правда, это несомненно так. Жизнь принимает формы, которые создают технологии. Они определяют содержание нашей памяти, а мы полагаемся на них и держим кнопку записи даже на пороге небытия.

Человек превратился в медиа. Такая мысль поверх всех эмоций не отпускала меня, пока я смотрел такую чудовищную и такую необходимую картину. Она, в сущности, сигнализирует о скором конце кино в прежнем понимании индустрии. Люди, снимающие на свои бытовые устройства, создают куда более продвинутый, актуальный и эмоционально заряженный контент, чем все фабрики сценаристов, вместе взятые.

Сказки про всякие невозможные, рисованные на компьютере крышесносные события, конечно, вряд ли денутся куда-то в ближайшее время. Но документалки, да и авторские художественные фильмы меняются на глазах и скоро изменятся необратимо. Еще никто из кинематографистов не рассказал о той пропасти, которую раскрыла война в Украине. Это оказалось под силу ухватить лишь тем, кто занимает свое скромное место в узоре нации, снимая для истории, для кого-то в «облаке», ради бога, в конце концов. А кинематографист ограничил свою роль ремеслом монтажа, как раньше делали с пленками кинохроники.

Это очень смиренная и красивая история, кроме всего прочего. Но сейчас не до охов по поводу этой «красоты». Сейчас – только боль и просто кровь, хор страдающих голосов, которые ждут помощи, а не колебаний американских конгрессменов. И передать этот вайб сумел пока по-настоящему только голос из хора. Чье имя можно и не запомнить.