Массированная атака дронов на Новороссийск, Туапсе и Севастополь. Что известно

В ночь на пятницу три региона России и аннексированный Крым были атакованы более чем сотней беспилотников, следует из сообщения российского Минобороны.

Согласно заявлению, 51 дрон-камикадзе был уничтожен или перехвачен над территорией Крыма, 44 беспилотника - над Краснодарским краем, еще шесть дронов были сбиты или перехвачены над Белгородской областью и один - над Курской, утверждает военное ведомство.

Ранее об атаках дронов сообщали региональные власти. Украинская сторона официально не комментировала эти заявления, Би-би-си не может их независимо подтвердить.

Массированная атака на Новороссийск и удар по НПЗ в Туапсе

В Краснодарском крае под удар попали Новороссийск и Туапсе. Губернатор края Вениамин Кондратьев ночью заявил, что при атаке на Новороссийск было подавлено более 10 беспилотников, «возникли локальные возгорания».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что во время массированной атаки на город прозвучало более 30 взрывов. «С трех примерно часов ночи слышно выстрелы и взрывы. В четыре утра включили сирену воздушной тревоги, - рассказал каналу местный житель. - Выстрелы и взрывы [звучат] до сих пор, а сейчас пять утра».