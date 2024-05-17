Город Новороссийск в Краснодарском крае и Севастополь в аннексированном Крыму подверглись массированной атаке дронов, заявили российские власти. Кроме того, в Туапсе беспилотники ударили по НПЗ, а под Белгородом под удар попал автомобиль, в результате чего погибла женщина и ее четырехлетний сын.
Массированная атака дронов на Новороссийск, Туапсе и Севастополь. Что известно
В ночь на пятницу три региона России и аннексированный Крым были атакованы более чем сотней беспилотников, следует из сообщения российского Минобороны.
Согласно заявлению, 51 дрон-камикадзе был уничтожен или перехвачен над территорией Крыма, 44 беспилотника - над Краснодарским краем, еще шесть дронов были сбиты или перехвачены над Белгородской областью и один - над Курской, утверждает военное ведомство.
Ранее об атаках дронов сообщали региональные власти. Украинская сторона официально не комментировала эти заявления, Би-би-си не может их независимо подтвердить.
Массированная атака на Новороссийск и удар по НПЗ в Туапсе
В Краснодарском крае под удар попали Новороссийск и Туапсе. Губернатор края Вениамин Кондратьев ночью заявил, что при атаке на Новороссийск было подавлено более 10 беспилотников, «возникли локальные возгорания».
Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что во время массированной атаки на город прозвучало более 30 взрывов. «С трех примерно часов ночи слышно выстрелы и взрывы. В четыре утра включили сирену воздушной тревоги, - рассказал каналу местный житель. - Выстрелы и взрывы [звучат] до сих пор, а сейчас пять утра».
По оценке собеседника канала, это была самая массированная атака в городе с начала войны России против Украины. Сигнал воздушной тревоги в Новороссийске отменили только после 7:00. До этого времени не начинал работать общественный транспорт, а жителей города просили не выходить из дома «ни в школу, ни на работу».
Что было целью атаки в Новороссийске, власти не сообщают. Телеграм-канал Astra утверждает, что пострадали Новороссийский мазутный терминал и еще один резервуар с топливом, а также две нефтебазы, пострадавших нет. Власти не комментируют это утверждение, Би-би-си не может его проверить.
В другом черноморском городе в Краснодарском крае беспилотники атаковали Туапсинский НПЗ (принадлежит «Роснефти»), который уже не раз был мишенью дронов, как и другие объекты нефтепереработки в России. Очевидцы сняли видео с падением беспилотника и пожаром на территории завода.
Всего было два дрона, в результате падения одного из них произошло возгорание на территории НПЗ, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб краевой администрации. Пожар локализовали ночью, полностью потушить его удалось только после 9:00.
Масштабная атака на Севастополь
В аннексированном Севастополе отменили занятия в школах, колледжах и детсадах из-за веерных отключений электричества, так как после массированной атаки на город повреждена подстанция «Севастополь», следует из заявления губернатора Михаила Развожаева (Россия аннексировала Крым в 2014 году).
Чтобы полностью восстановить работу подстанции, потребуется не менее суток, предупредили власти.
Развожаев утверждает, что во время атаки на Севастополь были уничтожены «десятки БПЛА» и более пяти безэкипажных катеров. Минобороны сообщило, что ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота России уничтожены шесть безэкипажных катеров.
Морские дроны атаковали Крым и накануне, 16 мая, российские военные заявляли о 15 сбитых целях.
Погибшие под Белгородом
Под Белгородом при ударе дрона погибли женщина и ее четырехлетний сын, заявил губернатор Вячеслав Гладков. «В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок)», - написал он в своем телеграм-канале.
По данным Гладкова, в результате взрыва женщина скончалась на месте, а ребенок умер в больнице. «Не дожидаясь бригады скорой помощи, отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до медицинского учреждения города Белгорода. Ребенок находился в критическом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью», - сообщил губернатор.
«Еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован», - добавил Гладков.
Это не первый массированный налет дронов на регионы России. В ночь на 12 марта как минимум девять регионов России подверглись атакам украинских беспилотников, заявляли российские власти и военные. В Нижегородской области тогда начался пожар на НПЗ «Лукойла», в Орле произошел пожар на нефтебазе, а в Белгороде дрон врезался в здание администрации. Украина эти атаки также официально не комментировала.
12 марта Минобороны России заявляло об уничтожении и перехвате 25 беспилотников. 27 апреля была новая массированная атака, и российское военное ведомство сообщило о 66 уничтоженных и перехваченных дронов. Все они были запущены по Краснодарскому краю, в результате удара тогда пострадал Славянский НПЗ.
Налет с участием более 100 беспилотников сейчас произошел на фоне наступления российских военных на севере Харьковской области.
Россия в ночь на пятницу атаковала Украину 20 дронами-камикадзе типа Shahed, все они были сбиты, в свою очередь утверждают Воздушные силы ВСУ.