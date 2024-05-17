Ландшафтный пожар, начавшийся вчера поздно вечером на торфяной территории вблизи Кохтла-Ярве, распространился на семь гектаров. Работы по тушению продлятся как минимум целый день сегодня.
ФОТО ⟩ В Ида-Вирумаа ландшафтный пожар распространился на семь гектаров
Вчера, 16 мая, в 22:32 в Центр тревоги поступило сообщение о лесном пожаре на территории у железной дороги за старым заводом на дороге Ору-Васавере. На площади почти два гектара сгорели торфяной грунт, складированные отходы, кустарники и мусор. Пожар был локализован к 1:41 ночи.
Работы по тушению были остановлены ночью и возобновились сегодня утром. Огонь распространился на шесть или семь гектаров территории. Спасатели работают на трех участках. Работы по тушению ведут спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Ийзаку.
Спасатели просят быть предельно осторожными с открытым огнем на природе. Только за май произошло 83 лесных и ландшафтных пожара. Даже маленькая искра может вызвать масштабный пожар, уничтожающий дикую природу. Если есть возможность, отложите разведение костра.
Костер необходимо разводить вдали от построек, учитывать направление и силу ветра, территорию вокруг костра необходимо очищать от сухой растительности и по возможности обносить камнями или землей.
За огнем необходимо следить и держать под рукой средства тушения: ручные огнетушители, ведра с водой или шланг для полива.