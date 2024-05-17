Лучшая пловчиха Эстонии вновь продемонстрировала прекрасный результат

Ефимова преодолела свою коронную дистанцию 50 метров брассом за 30,22 секунды. В этом году в Европе эту дистанцию быстрее Ефимовой проплыли только три женщины: Рута Мейлутите (29,40), Бенедетта Пилато (29,59) и сама Ефимова, преодолевшая 50 метров в Риге в начале марта за 30.10. Сегодняшний результат стал десятым в Европе с начала этого года.