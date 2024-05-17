Во второй день юношеского и юниорского чемпионата Эстонии по плаванию, который проходит в водном центре Kalev Spa в Таллинне, пловчиха Энели Ефимова, проплывшая высокий результат на дистанции 50 метров брассом, показала очень высокий уровень в предварительных соревнованиях второго дня.
Лучшая пловчиха Эстонии вновь продемонстрировала прекрасный результат
Ефимова преодолела свою коронную дистанцию 50 метров брассом за 30,22 секунды. В этом году в Европе эту дистанцию быстрее Ефимовой проплыли только три женщины: Рута Мейлутите (29,40), Бенедетта Пилато (29,59) и сама Ефимова, преодолевшая 50 метров в Риге в начале марта за 30.10. Сегодняшний результат стал десятым в Европе с начала этого года.
Национальный рекорд Эстонии на дистанции 50 м брассом - 30,08, был установлен Ефимовой на чемпионате мира 2022 года в Будапеште. В вечернем финале у Ефимовой есть шанс улучшить свой результат.
Утром второго дня были объявлены чемпионы Эстонии среди юниоров в комбинированной эстафете 4х100 метров. В женской юниорской категории победу одержал клуб плавания TOP, а среди молодёжи лучшей стала женская команда Спортивного клуба плавания (Ujumise spordiklubi). Среди юношей-юниоров у этого клуба также не оказалось соперников, а среди юношей золотую медаль завоевала команда спортклуба «Гарант».