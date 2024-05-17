С 24 февраля 2022 года 59 священников подверглись репрессиям со стороны РПЦ и силовиков за антивоенную позицию, подсчитала «Новая-Европа».
«Новая Газета. Европа»: почти 60 священников подверглись репрессиям со стороны РПЦ и российских силовиков за антивоенную позицию
Речь идет о христианских священниках, служивших на территории России и заграничных епархий и церквей, зависимых от Московского патриархата. В 47 случаях репрессиям подверглись российские священники. В остальных 12 случаях речь шла про зарубежные церкви, «подведомственные» РПЦ.
Так, лишены сана, запрещены в служении или столкнулись с другими «наказаниями» со стороны церкви шесть служителей Литовской православной церкви, три - Белорусской православной церкви, а также священники РПЦ в Испании, Казахстане и Израиле.
В России санкции следуют как со стороны церковных властей, - лишение сана, запрет в служении, принудительный вывод за штат, - так и со стороны государства: например, штрафы за «дискредитацию» армии, тюремные сроки, депортация.
Церковь преследует священников-«оппозиционеров» почти так же часто, как государство: из 47 российских случаев в 18 российские священники столкнулись с преследованиями со стороны РПЦ, в 23 - со стороны правоохранительных органов, еще 6 - с репрессиями с обеих сторон.
Среди всех представленных в России христианских церквей и течений только РПЦ наказывает своих служителей за антивоенную позицию. В 19 из обнаруженных случаев священники прочих христианских церквей (среди них католики, протестанты и представители «альтернативных» православных церквей - Апостольской православной церкви, Российской православной церкви и других) осмелились высказаться против войны. Им пришлось столкнуться с репрессиями со стороны правоохранительных органов, но санкций со стороны духовенства соответствующих церквей не последовало.
Замена слова «победа» на слово «мир» в молитве «О святой Руси» стало основанием для лишения сана московского священника Иоанна Коваля. Священник Владимир Королев освобожден от должности настоятеля Казанского храма в Туле и выведен за штат после отказа собирать средства на «СВО». Священник из Татарстана Глеб Кривошеин признан виновным и оштрафован за «дискредитацию» армии, - основанием для такого решения послужило подписание иереем в первые дни войны Обращения священнослужителей РПЦ с призывом к примирению.
Влияние Московского патриархата не ограничивается территорией России. Есть еще заграничные епархии и приходы РПЦ, а ряд православных церквей иностранных государств подчиняются Московскому патриархату. Из 36 случаев преследования со стороны церкви антивоенно настроенных священников 24 коснулись российских священнослужителей, 12 - иностранных.
Так, священник испанско-португальской епархии РПЦ Андрей Кордочкин, выступивший против российского вторжения, был смещен с должности секретаря епархии, временно запрещен в служении, а впоследствии вынужден уйти и из храма, и из юрисдикции РПЦ. Пятеро священников Православной церкви Литвы лишены сана, один вынужден уйти за штат за осуждение войны и критику провоенной позиции патриарха Кирилла.
РПЦ использует разнообразные инструменты воздействия на священников: «профилактические беседы», временное отстранение или увольнение с занимаемых административных должностей. Но по отношению к антивоенным «оппозиционерам» церковь прибегает к крайним мерам, - запрету в служении или даже лишению сана. Это самое суровое наказание духовного лица, применяющееся в исключительных случаях.
Так, в 2023 году после ареста по обвинению в зверском убийстве и расчленении своей жены, был лишен сана священник Михаил Зубарев. А священника Владимира Покровского, избивающего жену на глазах детей, сана не лишили, а только временно запретили в служении сроком на один год.
В одной лишь Московской городской епархии за 2023 и первые 4 месяца 2024 года лишены сана пятеро священников, четверо из них выступили против войны: Алексий Уминский, Иоанн Коваль, Андрей Кураев и Кирилл Говорун. Для сравнения, за два года, предшествующих полномасштабной войне, в Московской городской епархии не было ни одного случая лишения сана.
В Беларуси, как и в России, преследования исходят как от церкви, так и от государства. Священник Белорусской православной церкви Петр Прокопцов запрещен в служении за отказ освящать военную технику, которую использует российская армия для авиаударов по Украине. А белорусский священник Дионисий Коростелев отстранен от службы, а впоследствии арестован силовиками за внесение в текст молитвы поминовения воинов и защитников Украины.
Не поддержавшее войну духовенство вынужденно или добровольно отдаляется от Московского патриархата. Девять из 13-ти лишенных сана священников продолжили церковную службы за границей. Доказав, что единственным основаниям для лишения сана стала их антивоенная позиция, они добились восстановления сана через Константинопольский (Вселенский) патриархат.
Отказываются от подчинения Московскому патриархату также целые общины и церкви:
Украинская православная церковь в мае 2022 года объявила о своей независимости от Московского патриархата.
В Литве зарегистрировали новую православную церковь, независимую от РПЦ и подчиняющуюся Константинопольскому патриархату.
Парламент Латвии принял закон о самостоятельности Православной церкви Латвии и ее независимости от Московского патриархата.
Парламент Эстонии 6 мая 2024 года признал РПЦ организацией, поддерживающей российскую агрессию против Украины и предложил православным объединениям и приходам «предпринять необходимые шаги для прекращения связей с Московским патриархатом».
В других православных церквях или епархиях РПЦ также раздаются призывы к выходу из Московского патриархата. Первой из западных церквей о разрыве связей с Москвой объявила РПЦ в Амстердаме. За ней последовал Крестовоздвиженский приход в г. Удина (Италия). Отделение от Московского патриархата обсуждается и в Православной церкви Молдовы.
Самым масштабным репрессиям подвергаются священники всех конфессий на временно подконтрольных России и оккупированных территориях Украины. Эти случаи мы не включали в расчеты, так как в большинстве невозможно определить ни повод для преследований, ни то, являлись ли они адресными или тот или иной священнослужитель оказался случайной жертвой.
По оценкам Харьковской правозащитной группы, по состоянию на январь 2024 года не менее 45 украинских священников были похищены, подверглись пыткам, но позднее освобождены. 20 священников похищены и их дальнейшая судьба неизвестна. Также есть случаи умышленных убийств, депортаций и угроз.