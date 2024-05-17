«Новая Газета. Европа»: почти 60 священников подверглись репрессиям со стороны РПЦ и российских силовиков за антивоенную позицию

Речь идет о христианских священниках, служивших на территории России и заграничных епархий и церквей, зависимых от Московского патриархата. В 47 случаях репрессиям подверглись российские священники. В остальных 12 случаях речь шла про зарубежные церкви, «подведомственные» РПЦ.

Так, лишены сана, запрещены в служении или столкнулись с другими «наказаниями» со стороны церкви шесть служителей Литовской православной церкви, три - Белорусской православной церкви, а также священники РПЦ в Испании, Казахстане и Израиле.

В России санкции следуют как со стороны церковных властей, - лишение сана, запрет в служении, принудительный вывод за штат, - так и со стороны государства: например, штрафы за «дискредитацию» армии, тюремные сроки, депортация.

Церковь преследует священников-«оппозиционеров» почти так же часто, как государство: из 47 российских случаев в 18 российские священники столкнулись с преследованиями со стороны РПЦ, в 23 - со стороны правоохранительных органов, еще 6 - с репрессиями с обеих сторон.

Среди всех представленных в России христианских церквей и течений только РПЦ наказывает своих служителей за антивоенную позицию. В 19 из обнаруженных случаев священники прочих христианских церквей (среди них католики, протестанты и представители «альтернативных» православных церквей - Апостольской православной церкви, Российской православной церкви и других) осмелились высказаться против войны. Им пришлось столкнуться с репрессиями со стороны правоохранительных органов, но санкций со стороны духовенства соответствующих церквей не последовало.