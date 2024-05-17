Российский доброволец сбежал с фронта и уехал за границу. Он рассказал изданию «Новая Газета Европа» о штрафных ямах, издевательствах над пленными и уничтожении белгородского села.
Российский военный сбежал с фронта и рассказал свою историю: «Был приказ бомбить абсолютно всю Козинку»
В начале марта бойцы украинских диверсионных групп зашли на территорию Белгородской и Курской областей. В течение нескольких дней обе стороны сообщали об ожесточенных боях и взаимных обстрелах. Особенно пострадало белгородское село Козинки, находящееся на границе с Украиной.
Одним из военнослужащих, находившимся в Козинке во время обстрела, был «Сталкер» - 25-летний житель Петербурга, служивший на фронте парамедиком. Ему одному из немногих удалось выжить во время бомбежки, а позднее - сбежать из армии и уехать в другую страну.
«Сталкер» провел в зоне боевых действий и приграничных регионах меньше полугода. За это время он стал свидетелем множества военных преступлений со стороны руководства - отправки его и его сослуживцев в «штрафные ямы», расстрела украинских пленных и уничтожения Козинки без предварительной эвакуации мирных жителей.
О том, как «Сталкер» оказался на фронте, и через что ему пришлось пройти, - в материале «Новой-Европа».
В распоряжении «Новой газеты Европа» есть фото и видео сбежавшего военнослужащего, копия контракта, военного билета и других документов, подтверждающих его рассказ. Редакция изменила имя собеседника в целях безопасности. При этом в условиях войны мы не можем полностью проверить достоверность информации, поэтому предлагаем относиться к материалу как к важному историческому свидетельству. Благодарим коллег из проекта «Идите лесом» за помощь в подготовке.
«Нас обманули»
В феврале 2022-го Ивана шокировала новость о начале полномасштабного российского вторжения. По его словам, он никогда не желал украинцам зла и всегда искал дружбы с ними.
«Я их считал очень близкими по духу и менталитету, мне нравилось их свободолюбие. Но было обидно, что они считают, что все русские - плохие, и желают им зла. Это не так. Много людей, желающих им помочь, и много сочувствующих. Я им зла никогда не желал. В день начала СВО я звонил многим своим друзьям, и с теми, кто был рад этому, я серьезно поссорился», - говорит Иван.
В конце 2023 года его родственнику потребовалось срочное лечение. Иван попытался взять кредит, но ничего не вышло. В январе он увидел рекламу контрактной службы, в которой говорилось, что всем вступившим в армию сразу же дадут миллион рублей на руки. После долгих размышлений он решился пойти в военкомат.
«Там стояла куча таких же глупых людей, которые на всё это повелись. В военкомате, как и всех остальных, нас обманули», - сказал Иван.
По его словам, он принципиально хотел поступить на службу парамедиком, чтобы спасать людей. Также у него был необходимый медицинский опыт. Но в военкомате в основном набирали штурмовиков, так что новобранца определили в группу эвакуации на базе 41-го мотострелкового полка. Он взял себе позывной «Сталкер».
Большинство других контрактников-добровольцев, которых Иван встречал в военкомате, признались, что решили отправиться на фронт из-за проблем с деньгами. Однако обещанные выплаты, судя по жалобам, многие в полном объеме и в оговоренный срок так и не получили.
«Самый запоминающийся из всех этих людей - мужчина 45 лет, контрактник. И на протяжении четырех месяцев ему ничего не платили, и его дочь не выжила. У нее был рак второй или третьей стадии, он не смог ее спасти и застрелился», - рассказал петербуржец.
Если служащий обратится в прокуратуру по поводу невыплаты средств, его могут отправить в штрафной батальон «Шторм», утверждает Иван. Ранее один из участников войны в Украине, которого завербовали в российской колонии, также рассказывал «Новой-Европа», что за любое мелкое нарушение военнослужащих сажали в подвал.
Были и те, кто, уже находясь в части, понимал, что служба по контракту завершается только по окончании войны в Украине, говорит Иван.
«Кто-то из-за этого даже совершал суициды, потому что не был готов к подобному. Особенно когда они впервые увидели войну, какая она есть. <...> Я был не просто свидетелем этого. Я тот, кто резал веревку, на которой висел боец», - рассказывает он.
«Думал, что нахожусь в относительной безопасности»
Иван заключил контракт с Минобороны в этом январе. После начальной боевой подготовки его отправили в поселок Марковка под Луганском, где распределили в эвакуационную группу: он должен был помогать раненым сослуживцам покидать поле боя.
Одно из первых боевых заданий, на которое отправили «Сталкера», проходило на Харьковском направлении. Он должен был эвакуировать российских военных. Именно там он получил первое осколочное ранение.
«Серьезно ранило меня, когда я ошибочно думал, что нахожусь в относительной безопасности. И вместо того, чтобы лежа волочь раненого, я, стоя на одном колене, искал в аптечке гемостатик, чтобы сделать тампонаду солдату. Услышал взрыв, даже не понял, что это было. Чувствовал пульсацию в разных частях тела, что-то теплое. А потом уже пришла боль. Но повезло, что важные органы не были задеты», - признался Иван.
Несмотря на ранение, военное руководство не отправило контрактника в госпиталь.
«Никто не хочет и не борется за то, чтобы солдат получил компенсацию за ранение. Я думаю, меня специально не отвозили в госпиталь. Минобороны это очень невыгодно, оно всячески пытается избежать этого», - рассказал контрактник.
«Спас и своих, и украинских солдат»
Хотя начальство запретило эвакуировать солдат противника, «Сталкер», по его словам, пытался спасать не только российских, но и украинских военных. Некоторые бойцы ВСУ, боясь плена и того, что их застрелят, срывали с себя нашивки, утверждает Иван.
По словам собеседника «Новой-Европа», всего ему удалось вынести 19 человек: 15 из них выжили, еще четверо скончались от кровотечений.
«На меня стало ругаться начальство за то, что я спас как своих, так и украинских солдат», - вспоминает Иван.
Он объясняет недовольство командования тем, что для обмена России были нужны здоровые украинцы, в то время как он спасал и серьезно раненых.
Все эвакуированные украинские солдаты попали в плен.
Затем их отправляют на ноль - самую отдаленную от боевых действий позицию. Позднее их перевозят в зеленую зону.
«Но если пленный пересекает границу России, то у него есть много шансов не испытать то, что испытывают пленные на нуле. За ними уже смотрит ФСБ и другие инстанции, которые по понятным причинам не могут себе позволить то, что позволяют себе обычные военные на территории СВО», — отмечает Иван.
«Нет разделения между пленными и своими»
Через несколько дней «Сталкера» вновь отправили в Марковку - именно там держат пленных. По словам контрактника, ему разрешили лечить украинских солдат, поскольку России нужен обменный фонд.
Он утверждает, что украинские пленные, находящиеся в Марковке, содержатся в ужасных условиях. Иван пытался оказать им медицинскую помощь, но все попытки были тщетны.
«Потому что у многих пленных открытые раны, и они находятся чуть ли не по колено или не по пояс в грязной воде. И как только ты начинаешь их лечить, у них всё равно наступает некроз из-за того, что раны гноятся от постоянной влаги и грязи, и там поможет только ампутация и непосредственно нормальные больницы с нормальной санитарией», - утверждает «Сталкер».
Иван отмечает, что яма, в которой держали как украинских пленных, так и «проштрафившихся» российских военных, представляет собой недостроенный блиндаж, куда сбрасывается различный мусор.
«В столовой, например, готовят на большое количество людей, скидывают туда обрезки еды, упаковки целлофановые, банки от энергетиков и всё такое. Это всё скидывается в яму, а затем туда заселяют пленных. Такая же отдельная яма есть для своих солдат. То есть там нет разделения между пленными и своими: если российский военный наказывается, то он наравне с этими пленными», - подчеркнул контрактник.
По словам «Сталкера», во время ухода за украинскими пленными он делился с ними едой и сигаретами, а также давал им антибиотики. С некоторыми из них российскому контрактнику удалось установить дружеские отношения.
«Среди пленных был французский доброволец Андре, украинцы его называли Андрейка. И когда только-только во время СВО начались обстрелы Украины со стороны России, Андре познакомился с украинской беженкой. Они влюбились и поженились. Его возлюбленная начала получать ВНЖ Франции. Но когда обстрелы усилились, Андре дал ей деньги, чтобы она помогла матери, которая находится в Киеве. И она уехала на свою родину, и там и погибла. И Андре приехал, чтобы за нее отомстить», - пересказал историю военнослужащий.
Иван продолжал ухаживать за Андре, но спустя несколько дней российского военного «сдали» свои. Его назвали «предателем родины», поскольку он стал «сочувствовать уродам». После этого «Сталкера» и самого отправили в штрафную яму.
По его словам, в штрафные ямы попадали люди, совершившие преступления в армии, и те, кто высказывал сочувствие к Украине и пытался бороться с самоуправством офицеров.
Спустя пять дней, когда Ивана выпустили из ямы, он обнаружил, что блиндаж, в котором находились украинские пленные, полностью закопали. Многих бойцов ВСУ расстреляли, утверждает российский военный. По его словам, руководство боялось, что украинская сторона не примет тяжелораненых пленных при обмене, а потому решило убить их и освободить место для более здоровых бойцов. Найти подтверждения этой информации «Новой газете Европа» не удалось.
«Когда я узнал о произошедшем, - а у меня и так нервы уже немножко сдавали после ямы - я обезоружил военного полицейского, стоящего возле блиндажа, и нанес ему тяжкие телесные, после чего сам оказался в роли пленного», - признался «Сталкер».
«Вы не воюете, за что вам платить»
Ивана определили как штрафника в отряд «Шторм» на территории Белгородской области.
«Все посадки и пролески, которые находятся на территории Белгородской области, - это непосредственно постоянные пункты дислокации каких-либо отрядов "Штормов". Там базируется очень много людей. Почти каждый пролесок, который находится возле трассы, между полями, - занят штормовиками», - рассказал он.
По словам «Сталкера», в Белгородскую область отправляют всех штрафников (как объясняет руководство - для охраны границы). Иван же считает, что военных отправляют в приграничный регион, чтобы меньше им платить, поскольку Белгородская область в зону «СВО» не входит.
«На них таким образом экономят. Говорят: вы не воюете, за что вам платить. Хотя на самом деле "Шторма" принимают участие в самых тяжелых боях», - подчеркнул контрактник.
В марте, во время прорыва украинских диверсионных групп в Белгородской области, «Сталкера» и его сослуживцев отправили в приграничное село Козинка. Его задачей была эвакуация раненых.
Как рассказывает Иван, военных отправили в Козинку, заранее зная, что те должны погибнуть. По его словам, многие отправились в обстреливаемое село из страха: они боялись сбежать, потому что не хотели столкнуться с жестокостью от командиров.
«Сталкер» утверждает, что российское военное руководство отдало приказ артиллеристам бомбить абсолютно всю территорию населенного пункта. Перед началом операции вопроса об эвакуации мирных жителей не стояло.
«Я получил очень тяжкие телесные за то, что я боролся, чтобы людей эвакуировали. Чтобы люди не паниковали, наши власти молчат. Хотя увозить людей было необходимо, там очень много гражданских было, очень много», - заявляет военнослужащий.
Иван отмечает, что только один раз в Козинку приехала машина, чтобы эвакуировать местных жителей. Это было сделано непосредственно во время обстрелов.
«Нетрудно посчитать, сколько поместится людей в одну машину, и какое было население этой деревни. Эвакуировать надо было всех. Заранее. А не во время обстрела», - отмечает «Сталкер».
По словам Ивана, он лично находился в доме 70-летнего местного жителя. При обстрелах военный залез в подвал, но сам дедушка прятаться не хотел. После одной из атак пенсионер погиб.
«Моей задачей была эвакуация непосредственно раненых, и во время этого обстрела я пытался найти наших, чтобы проверить, есть ли трехсотые (раненые). На всех позициях, которые я обошел, были мертвые люди. Я взял второго человека из моей группы и начал уходить из села. Мы заходили в каждый дом проверить, нет ли там живых гражданских, но проверять было нечего, все дома были просто разрушены», - рассказал «Сталкер».
Иван утверждает, что из сослуживцев, окружавших его в Козинке, спаслись только двое: он сам и его сослуживец.
«Из двух групп эвакуации (восемь человек) и четырех штурмовых групп (60 человек), которых мы должны были спасти в случае ЧП, и гражданских, что были на улице Мира, не выжил никто. <…> Также мы видели двухсотых наших парней, которые просто лежали на территории частных домов, что им выделили. Во дворе были погибшие гражданские, в доме бутылки с водкой, и за столом сидит убитый офицер. Вместо того чтобы прикрыться, они просто выпивали», - говорит контрактник.
Сам «Сталкер» считает, что его от смерти спасло «милосердие»: он вышел из дома погибшего пенсионера и обнаружил во дворе клетку с голубями, после чего решил выпустить их на волю.
«Мой друг меня очень торопил, чтобы мы побыстрее уходили: над нами летали дроны и снаряды. И у этого дедушки были голуби во дворе, в клетках. Я, прежде чем идти, хотел их освободить. Они находились низко. И я встал на колени, чтобы открыть каждую клетку. И когда я к ним наклонился, ударил снаряд, и осколки все полетели выше меня. Благодаря этому я и выжил», - признался он.
«Человек чести»
Иван пригрозил военному руководству, что публично расскажет об обстреле Козинки. В ответ его пообещали отправить на боевое задание в село Огурцово под Харьковом. Также военному сказали, что его застрелят во время вылазки.
Спастись «Сталкеру» удалось благодаря тому, что во время нахождения в Белгородской области застрелился один из командиров его батальона (редакции «Новой-Европа» известен его позывной, он не разглашается из соображений безопасности).
«Один из наших командиров был человеком чести. Как раз-таки из-за того, что он высказывал сочувствие к Украине и говорил о бессмысленности СВО, его сослали в "Шторм". И ему дали приказ вести огонь по территориям гражданского населения. Он понимал, что если нарушит приказ - его ждет тюрьма. Либо можно согрешить и выполнить его. Он выбрал третий вариант и просто застрелился», - рассказал Иван.
В этот день, по его словам, к месту базирования «Шторма» должна была прийти проверка. Из-за этого сослуживцы «Сталкера» отмывали полы и стены от крови покончившего с собой командира. Пока они были заняты уборкой, военнослужащий сбежал.
«Сначала я не знал, куда бегу. Потом мне уже помогла организация "Идите лесом", мне удалось найти их контакт и связаться с ними», - признался Иван.
В одном из населенных пунктов Белгородской области сбежавшего военного приютила семья. По словам Ивана, после того как они узнали, что он - дезертир, его сдали военным.
«Они неплохие люди, не злые. Но русские настолько боятся власти, что… Из-за страха они просто сдали меня, абсолютно не повинного перед ними человека. Хотя на самом деле никто меня на тот момент не искал», - рассказал контрактник.
«Сталкеру» удалось вовремя выпрыгнуть из окна и спрятаться в полях. Он сел на автобус и отправился в Белгород.
«Пусть твой побег превратится в паломничество»
Правозащитники помогли Ивану уехать из России. Меньше чем за неделю он проехал три страны, в которых никогда не был (маршрут не раскрывается из соображений безопасности. — прим. ред.).
Родственнику, из-за болезни которого Иван и пошел зарабатывать деньги на фронт, всё-таки сделали операцию. По словам военного, расходы помог оплатить один из его сослуживцев, которому выплатили компенсацию за ранение.
Иван держит связь со своим отцом, который служит священником. Отчасти благодаря ему и его наставлениям мужчина хочет стать паломником.
«Отец сказал мне очень умную мысль: пусть твой побег превратится в паломничество. Я не знаю, как это происходит, но где бы я ни оказывался, меня встречают очень добрые люди, христиане, и где бы я ни оказался, они меня водят в христианские святыни. Для меня это было очень важно - такая большая моральная поддержка», - сказал контрактник.
Сейчас собеседник «Новой-Европа» хочет получить беженство во Франции и стать там католическим священником, чтобы помогать тем, кто оказался в тяжелой ситуации. Его идея небезнадежна: в 2023 году французские власти официально позволили получить убежище россиянам, бегущим от мобилизации, а также дезертирам. На сегодняшний день беженство получили 19 таких россиян.
«Во Франции очень много католических групп, которые в том числе оказывают помощь третьим странам мира. Если я стану миссионером, у меня тоже будет возможность строить больницы или оказывать медицинскую помощь в лагерях беженцев, даже в зоне боевых действий, допустим, в Южном Судане», - поделился планами Иван.
Сейчас бежавший военнослужащий ищет способы попасть во Францию. Он признался, что находится в тяжелом материальном положении.
«Сейчас в плане личных ресурсов у меня всё очень плохо. Я не знаю, что будет завтра. Как говорится в Библии: не думайте, во что вам одеться. И я заметил: если я перестаю часто об этом думать, не пытаюсь на этом фиксироваться, всегда находятся добрые люди, которые мне со всем этим помогают. А дальше будет видно», - подчеркнул Иван.