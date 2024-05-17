Российский военный сбежал с фронта и рассказал свою историю: «Был приказ бомбить абсолютно всю Козинку»

«Сталкеру» удалось вовремя выпрыгнуть из окна и спрятаться в полях. Он сел на автобус и отправился в Белгород.

«Пусть твой побег превратится в паломничество»

Правозащитники помогли Ивану уехать из России. Меньше чем за неделю он проехал три страны, в которых никогда не был (маршрут не раскрывается из соображений безопасности. — прим. ред.).

Родственнику, из-за болезни которого Иван и пошел зарабатывать деньги на фронт, всё-таки сделали операцию. По словам военного, расходы помог оплатить один из его сослуживцев, которому выплатили компенсацию за ранение.

Иван держит связь со своим отцом, который служит священником. Отчасти благодаря ему и его наставлениям мужчина хочет стать паломником.

«Отец сказал мне очень умную мысль: пусть твой побег превратится в паломничество. Я не знаю, как это происходит, но где бы я ни оказывался, меня встречают очень добрые люди, христиане, и где бы я ни оказался, они меня водят в христианские святыни. Для меня это было очень важно - такая большая моральная поддержка», - сказал контрактник.

Сейчас собеседник «Новой-Европа» хочет получить беженство во Франции и стать там католическим священником, чтобы помогать тем, кто оказался в тяжелой ситуации. Его идея небезнадежна: в 2023 году французские власти официально позволили получить убежище россиянам, бегущим от мобилизации, а также дезертирам. На сегодняшний день беженство получили 19 таких россиян.

«Во Франции очень много католических групп, которые в том числе оказывают помощь третьим странам мира. Если я стану миссионером, у меня тоже будет возможность строить больницы или оказывать медицинскую помощь в лагерях беженцев, даже в зоне боевых действий, допустим, в Южном Судане», - поделился планами Иван.

Сейчас бежавший военнослужащий ищет способы попасть во Францию. Он признался, что находится в тяжелом материальном положении.

«Сейчас в плане личных ресурсов у меня всё очень плохо. Я не знаю, что будет завтра. Как говорится в Библии: не думайте, во что вам одеться. И я заметил: если я перестаю часто об этом думать, не пытаюсь на этом фиксироваться, всегда находятся добрые люди, которые мне со всем этим помогают. А дальше будет видно», - подчеркнул Иван.