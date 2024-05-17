Член правления партии Koos Юлия Смоли подрабатывает водителем такси Bolt и использует это для продвижения своего однопартийца на выборах в Европарламент.
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ФОТО ⟩ Член правления партии Koos подрабатывает водителем Bolt и агитирует во время поездок за Айво Петерсона
Журналист Kuku Radio Индрек Ояметс был удивлен, увидев листовки с кампанией Айво Петерсона в кармашке сиденья автомобиля, которым управляла Смоли. Обвиняемый в государственной измене Петерсон в настоящее время арестован и находится под следствием, однако это не мешает ему участвовать в евровыборах в качестве единственного кандидата от своей партии.