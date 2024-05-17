ФОТО Член правления партии Koos подрабатывает водителем Bolt и агитирует во время поездок за Айво Петерсона

Журналист Kuku Radio Индрек Ояметс был удивлен, увидев листовки с кампанией Айво Петерсона в кармашке сиденья автомобиля, которым управляла Смоли. Обвиняемый в государственной измене Петерсон в настоящее время арестован и находится под следствием, однако это не мешает ему участвовать в евровыборах в качестве единственного кандидата от своей партии.

По словам Ояметса, Смоли не сама начала разговор, а только после того, как Ояметс спросил. Она сказала, что собирается голосовать за Петерсона на выборах, поскольку он выступает за мир и нейтралитет.