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ФОТО Член правления партии Koos подрабатывает водителем Bolt и агитирует во время поездок за Айво Петерсона

Мейнхард Пулк
, журналист
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Кампания Айво Петерсона.
Кампания Айво Петерсона. Фото: Indrek Ojamets

Член правления партии Koos Юлия Смоли подрабатывает водителем такси Bolt и использует это для продвижения своего однопартийца на выборах в Европарламент.

Журналист Kuku Radio Индрек Ояметс был удивлен, увидев листовки с кампанией Айво Петерсона в кармашке сиденья автомобиля, которым управляла Смоли. Обвиняемый в государственной измене Петерсон в настоящее время арестован и находится под следствием, однако это не мешает ему участвовать в евровыборах в качестве единственного кандидата от своей партии.

По словам Ояметса, Смоли не сама начала разговор, а только после того, как Ояметс спросил. Она сказала, что собирается голосовать за Петерсона на выборах, поскольку он выступает за мир и нейтралитет.

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