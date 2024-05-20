В апреле торговая сеть Rimi открыла в Таллинне первый в странах Балтии магазин самообслуживания без сотрудников. Последуют ли ее примеру другие крупные сети в Эстонии и стоит ли ожидать массового появления магазинов без работников?
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Прогресс не стоит на месте: Эстонию скоро заполонят магазины без персонала?
Председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла говорит, что в этом и следующем десятилетии ключевыми словами в торговле, несомненно, станут автоматизация и персонализация.