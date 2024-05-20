Прогресс не стоит на месте: Эстонию скоро заполонят магазины без персонала?

Председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла говорит, что в этом и следующем десятилетии ключевыми словами в торговле, несомненно, станут автоматизация и персонализация.

И хотя, по его словам, Coop получил несколько предложений о сотрудничестве для строительства магазинов самообслуживания, но на сегодняшний день для них по-прежнему более приоритетным является развитие существующих и строительство новых привычных всем нам магазинов.