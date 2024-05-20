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Прогресс не стоит на месте: Эстонию скоро заполонят магазины без персонала?

София Солдатенко
, репортер
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Люди уже привыкли к кассам самообслуживания. Следующий шаг - магазины без персонала?
Люди уже привыкли к кассам самообслуживания. Следующий шаг - магазины без персонала? Фото: Sille Annuk

В апреле торговая сеть Rimi открыла в Таллинне первый в странах Балтии магазин самообслуживания без сотрудников. Последуют ли ее примеру другие крупные сети в Эстонии и стоит ли ожидать массового появления магазинов без работников?

Председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла говорит, что в этом и следующем десятилетии ключевыми словами в торговле, несомненно, станут автоматизация и персонализация.

И хотя, по его словам, Coop получил несколько предложений о сотрудничестве для строительства магазинов самообслуживания, но на сегодняшний день для них по-прежнему более приоритетным является развитие существующих и строительство новых привычных всем нам магазинов.

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