В целях экономии Половину заключенных Тартуской тюрьмы раскидают по другим тюрьмам

Министр юстиции Мадис Тимпсон объявил в пресс-релизе, что сокращать штат, конечно же, непросто, однако сделать это необходимо в рамках программы оптимизации затрат.

По словам министра, высвобожденные средства предполагается направить в другие регионы, чтобы мотивировать обслуживающий места заключения персонал, в то время как дополнительные инвестиции привлечь сейчас попросту невозможно.

В то же время нельзя допустить, чтобы финансирование системы правосудия, поддержания и обеспечения государственного законотворчества и безопасности сокращалось еще сильнее, считает Тимпсон.

«Неправильно делать уступки за счет предоставления качественных услуг», - подчеркивает министр.

Чтобы сделать содержание тюрем более экономичным, к 1 июля около половины заключенных Тартуской тюрьмы будут переведены в другие тюрьмы Эстонии.

Под стражей в Тартуской тюрьме на данный момент содержатся 325 заключенных, кроме того, в тюрьме открытого типа имеется еще 60 мест. Для сравнения: всего год назад в Тартуской тюрьме под стражей содержалось более 600 заключенных.

В будущем Тартуская тюрьма будет работать как следственный изолятор и региональная тюрьма, обслуживающая Йыгевамаа, Вильяндимаа, Тартумаа и Южную Эстонию.

Как сообщает Министерство юстиции, одно из зданий, в которых содержались осужденные, будет выведено из эксплуатации и законсервировано.

Перевод заключенных повлечет за собой изменения и в штате тюрьмы: с 1 июля планируется сократить порядка ста должностей.

58 работникам Тартуской тюрьмы грозит сокращение, 14 человек уже нашли работу в других тюрьмах и проходят испытательный срок.

Еще 28 сотрудников перешли в Тартуской тюрьме на другие должности.

Служба тюрем также сократит затраты на содержание офисных помещений на сумму порядка 100 000 евро в год.

Отдел тюрем Министерства юстиции переедет с прежнего адреса в городе Йыхви в административное здание Вируской тюрьмы.

Также будут созданы возможности для работы в других тюрьмах, можно будет также использовать региональные бюро службы пробации.