Космические цены: люди вынуждены платить за жилищный кредит более 800 евро

Согласно опросу, заказанному банком Citadele, 43 процета жителей Эстонии готовы платить за жилищный кредит до 400 евро в месяц. Однако в действительности суммы, которые люди платят на самом деле, намного выше. Например, средний ежемесячный платеж клиентов жилищного кредита Citadele превышает 800 евро.
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«Конечно, определить общий средний платеж по кредиту весьма сложно, потому что размеры таких платежей очень индивидуальны. Во многом он зависит от продолжительности срока кредита, ставки Euribor, выбранного графика погашения кредита и других аспектов. Например, у всех клиентов разные сроки расчета Euribor, - объяснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. - Поэтому, более важным, чем непосредственно размер платежа по кредиту является то, какой процент от вашего дохода он составляет и насколько он повышается или снижается в зависимости от изменения Euribor».