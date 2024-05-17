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Космические цены: люди вынуждены платить за жилищный кредит более 800 евро

rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: IMAGO

Согласно опросу, заказанному банком Citadele, 43 процета жителей Эстонии готовы платить за жилищный кредит до 400 евро в месяц. Однако в действительности суммы, которые люди платят на самом деле, намного выше. Например, средний ежемесячный платеж клиентов жилищного кредита Citadele превышает 800 евро.

«Конечно, определить общий средний платеж по кредиту весьма сложно, потому что размеры таких платежей очень индивидуальны. Во многом он зависит от продолжительности срока кредита, ставки Euribor, выбранного графика погашения кредита и других аспектов. Например, у всех клиентов разные сроки расчета Euribor, - объяснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. - Поэтому, более важным, чем непосредственно размер платежа по кредиту является то, какой процент от вашего дохода он составляет и насколько он повышается или снижается в зависимости от изменения Euribor».

Средний ежемесячный платеж среди всех клиентов жилищного кредита Citadele по кредитам, выданным в этом году, составляет около 820 евро. При этом, согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу банка Citadele, среди людей, которые могли бы взять жилищный кредит, только семь процентов жителей Эстонии были бы готовы платить ежемесячный платеж в размере более 800 евро. 43 процента респондентов были бы готовы платить до 400 евро в месяц, а 17 процентов - 400-700 евро. 29 процентов не смогли дать ответ относительно желаемой суммы ежемесячного платежа.

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