Президент объявил о внесении изменений в Закон об э-голосовании

Перевод: Ева Ойжинская

Эти изменения принципиально и технически не меняют процесса проведения электронного голосования. Закон не определяет, какие именно технические средства могут быть использованы для участия в электронном голосовании. В случае электронного голосования предусмотрено регулирование относительно идентификации избирателей. Закон также создает правовую основу для использования других систем электронной идентификации в дополнение к ID-картам.

Помимо этого, закон предусматривает возможность проведения m-голосования на будущих выборах. Согласно поправкам, Республиканская избирательная комиссия будет оценивать пригодность технических решений перед каждыми выборами. Решение комиссии будет определять операционные системы, которые будут использоваться.

С помощью закона будут устранены выявленные на последних выборах недостатки в регулировании электронного голосования, на которые обратил внимание Государственный суд. В интересах правовой ясности в законе дополнены задачи и ответственность Республиканской избирательной комиссии в развитии и управлении информационными системами, связанными с выборами, а также их финансирование. Поправки обеспечили возможность привлечения Департамента государственной инфосистемы (RIA) и других компетентных учреждений и лиц для разработки, управления и обеспечения кибербезопасности информационных систем.