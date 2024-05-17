«Шведские демократы» сводят счеты со своими оппонентами с помощью фабрики троллей

Согласно расследованию шведского телеканала TV4, крайне правая партия «Шведские демократы» стоит за рядом анонимных аккаунтов в социальных сетях. Журналисты утверждают, что эти аккаунты используются шведскими ультраправыми для распространения ложной информации и клеветы на политических оппонентов.