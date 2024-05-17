Согласно расследованию шведского телеканала TV4, крайне правая партия «Шведские демократы» стоит за рядом анонимных аккаунтов в социальных сетях. Журналисты утверждают, что эти аккаунты используются шведскими ультраправыми для распространения ложной информации и клеветы на политических оппонентов.
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«Шведские демократы» сводят счеты со своими оппонентами с помощью фабрики троллей
Репортеру TV4 удалось внедриться в партию и несколько месяцев проработать в отделе, который занимается ведением анонимных аккаунтов в соцсетях.