Пт, 17.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Шведские демократы» сводят счеты со своими оппонентами с помощью фабрики троллей

Postimees rus.postimees.ee
,
Copy
Лидер шведских ультраправых Йимми Окессон.
Лидер шведских ультраправых Йимми Окессон. Фото: STEFAN JERREVANG

Согласно расследованию шведского телеканала TV4, крайне правая партия «Шведские демократы» стоит за рядом анонимных аккаунтов в социальных сетях. Журналисты утверждают, что эти аккаунты используются шведскими ультраправыми для распространения ложной информации и клеветы на политических оппонентов.

Репортеру TV4 удалось внедриться в партию и несколько месяцев проработать в отделе, который занимается ведением анонимных аккаунтов в соцсетях.

Журналист телеканала тайно снимал сотрудников, когда они создавали мемы, дипфейки и издевательские посты и загружали их в Instagram, Facebook, Youtube и Tiktok.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх