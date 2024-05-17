Фронтмен Rammstein Тилль Линдеман снова достал «спермопушку»

В среду, 15 мая, немецкая рок-группа Rammstein стартовала очередной, четвертый по счету, этап своего европейского турне. Все билеты на четыре концерта на этой неделе в Дрездене, были распроданы задолго до начала шоу. Такой же ажиотаж наблюдается в Белграде и Афинах, куда должны затем отправиться музыканты.

В июле Rammstein снова вернется в Германию, но ни на один из восьми концертов, запланированных во Франкфурте-на-Майне и Гельзенкирхене, в продаже билетов нет.

Перед выступлениями музыкантов в Дрездене по-прежнему проводятся акции протеста, однако, как отмечают немецкие СМИ, они не такие многочисленные, как годом ранее - в них принимают участие около пятидесяти человек.

Как ни в чем не бывало?

Секс-скандал вокруг лидера группы Тилля Линдемана, начавшийся после одного из первых концертов европейского турне Rammstein весной 2023 года, заставил музыкантов внести некоторые изменения в свою концертную деятельность.

Так, были отменены вечеринки после выступлений, а во время самих концертов не стало так называемого Row Zero - ряда фанатов у самой сцены. Кроме того, из шоу были убраны сексуализированные символы, включая знаменитую «спермопушку», из которой солист Rammstein поливал публику пеной.