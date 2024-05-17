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Гнусная история: эстонские компании поставляли стратегическое сырье из украинских шахт в Россию

Мейнхард Пулк
, журналист
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Через эстонскую компанию ильменитовый и рутиловый концентрат попадали в Россию, в том числе, для использования ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», крупнейшим в мире производителем титана. Иллюстрация.
Через эстонскую компанию ильменитовый и рутиловый концентрат попадали в Россию, в том числе, для использования ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», крупнейшим в мире производителем титана. Иллюстрация. иллюстрация: Madis Veltman

Стратегически важное сырье шло в Россию от украинской госкомпании даже после начала войны, по крайней мере часть его попадала на крупный завод, находящийся под контролем государственной оружейной компании Ростех. В число посредников также входят эстонские компании.

В центре скандальной торговой схемы находится украинская государственная «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК). Украинские СМИ отмечают, что, например, с июля 2022 по 2023 год ОГХК экспортировала 82,2 тыс. тонн оксидов титана, таких как ильменитовый и рутиловый концентрат. Значительная их часть пошла в Россию, например, через компании в Польше, Венгрии, Чехии и Словакии, основанные гражданами РФ.

Часть концентратов, а именно, оксиды титана попали на крупный российский завод корпорации ВСМПО-АВИСМА, контролируемый государственной оружейной компанией Ростех, а циркониевые концентраты, вероятно, на Чепецкий механический завод, дочернее предприятие государственного атомного гиганта «Росатом».

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