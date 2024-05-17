Гнусная история: эстонские компании поставляли стратегическое сырье из украинских шахт в Россию

Через эстонскую компанию ильменитовый и рутиловый концентрат попадали в Россию, в том числе, для использования ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», крупнейшим в мире производителем титана. Иллюстрация.

Стратегически важное сырье шло в Россию от украинской госкомпании даже после начала войны, по крайней мере часть его попадала на крупный завод, находящийся под контролем государственной оружейной компании Ростех. В число посредников также входят эстонские компании.