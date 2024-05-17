Позитив Инфляция в Эстонии снижается, в ЕС стоит на месте

В то же время годовая инфляция в Эстонии замедлилась с 4,1 процента до 3,1 процента, сообщает Eurostat.

Годом ранее уровень инфляции в Эстонии составлял 13,2 процента, тогда как в целом по ЕС инфляция в апреле прошлого года достигала 8,1 процента, а в еврозоне - 7 процентов.

Из стран-членов Евроcоюза, по которым есть данные Eurostat, в прошлом месяце инфляция была самой медленной в Литве – всего 0,4 процента.

За Литвой следовали Дания (0,5 процента) и Финляндия (0,6 процента).

Самые высокие темпы инфляции в Румынии (6,2 процента), в Бельгии (4,9 процента) и в Хорватии (4,7 процента).

По сравнению с мартом годовая инфляция замедлилась в 15 странах-членах ЕС, осталась на том же уровне в четырех и ускорилась в восьми странах.

Наибольшее влияние на темпы инфляции в еврозоне внесли услуги - 1,64 процентных пункта.

Далее следует рост цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия (0,55 пункта) и на промышленные товары (0,23 пункта).