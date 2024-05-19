Заключенные в эстонских тюрьмах не только работают, учатся и участвуют в различных социальных программах, но также могут заниматься хобби. Rus.Postimees решил узнать, какие виды досуга доступны для отбывающих срок за решеткой.
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Фото ⟩ Досуг в эстонских тюрьмах: чем заключенным можно заниматься в свободное время (1)
Советник службы повторной социализации отдела тюрем Министерства юстиции Мариэль Мяннисте рассказала, что целью любой работы с заключенными является повторная социализация.