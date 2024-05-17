ГАЛЕРЕЯ Завершились крупнейшие учения Сил обороны «Весенний шторм»

«В этом году мы отрабатывали ведение оборонительных боев на территории Эстонии, а также проверяли боеготовность 2-й пехотной бригады», - пояснил заместитель командующего Сил обороны бригадный генерал Андрус Мерило.

На этом «Весеннем шторме» впервые была опробована система оповещения населения об угрозах.

Силы обороны передавали информацию об опасности Спасательному департаменту и Центру тревоги, после чего последний рассылал СМС жителям отдельных районов и Общественному телерадиовещанию.

Вдобавок в Пярну были протестированы сирены.

Также 14 мая Силы обороны и Спасательный департамент провели совместные эвакуационные учения в Килинги-Нымме, где в тот момент шли учебные бои.

После обслуживания техники и снаряжения резервистов отправят домой.

Кроме того, во время «Весеннего шторма» прошли учения Великобритании Swift Response, в ходе которых союзники отработали быструю переброску подкреплений в Эстонию.

В воздушных десантных операциях участвовали 16-я десантно-штурмовая бригада Великобритании и союзники из США, Франции, Польши и Эстонии.

Крупнейшими ежегодными учениями Сил обороны «Весенний шторм» руководила Эстонская дивизия.

В учениях были задействованы 1-я и 2-я пехотные бригады, служба тыла, командование киберобороны, а также другие подразделения Сил обороны и Кайтселийта.

В «Весеннем шторме» участвовали военнослужащие боевой группы НАТО в Эстонии, также на маневры прибыли партнеры и союзники, в целом участвовало 15 стран.

«Весенний шторм» является частью серии учений НАТО Steadfast Defender 2024 - крупнейших маневров альянса за последние десятилетия.

С января по июль 2024 года, в учениях примут участие около 90 000 военнослужащих из 32 стран НАТО.

Маневры учитывают утвержденные региональные планы НАТО по защите союзников.