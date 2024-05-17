За превышение скорости до 150 км/ч и неподчинение полиции мотоциклиста взяли под арест

Как передала пресс-служба Лыунаской префектуры, сотрудники дорожной полиции заметили мотоцикл, который мчался им навстречу по улице Рингтеэ в Тарту в понедельник днем со скоростью 135 км/ч. Полицейские догнали мотоциклиста и подали ему знак остановиться.

Мотоциклист не остановился и попытался скрыться от полиции по различным дорогам и городским улицам на скорости, которая временами достигала 150 километров в час. Беглец скрылся между жилыми домами в районе Аннелинна, однако сотрудникам полиции в итоге удалось его поймать. Никто в результате происшествия не пострадал.

Задержанный - 28-летний мужчина, был трезв, но не имел водительского удостоверения. Полицейские его арестовали, а Тартуский уездный суд приговорил его к 14 суткам ареста.