СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража цепочки из ювелирного магазина, упавшее на автомобиль дерево, бытовое насилие

Мошенничество

В полицию обратилась женщина, которой 13 мая позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что с ее счета пытались взять кредиты. Для защиты счета женщине предложили установить на свой телефон программу и ввести в PIN-коды Smart-ID. Женщина сделала это, после чего обнаружила, что с ее банковского счета было снято 310 евро.

Безопасность на границе

16 мая сотрудники полиции провели проверку законности пребывания и работы иностранцев. Всего было проверено 45 человек и 25 юридических лиц. Было выявлено два иностранца, у которых не было записи в регистре трудоустройства. Информация была передана в Налогово-таможенный департамент.

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан России, двух граждан Молдовы, одного гражданина Израиля и одного гражданина Турции.

Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Украины и одного гражданина Молдовы.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.