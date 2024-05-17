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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража цепочки из ювелирного магазина, упавшее на автомобиль дерево, бытовое насилие

rus.postimees.ee
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Упавшее на автомобиль дерево. Иллюстративное фото.
Упавшее на автомобиль дерево. Иллюстративное фото. Фото: IF KINDLUSTUS

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о краже золотой цепочки из ювелирного магазина в Маарду, а также о бытовом насилии в Ласнамяэ. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил об упавшем на автомобиль дереве и о ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля.

Насилие

16 мая поступило сообщение, что 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою 39-летнюю жену в квартире на улице Паэ в Ласнамяэ. Полиция задержала нападавшего.

16 мая в полицию поступило сообщение, что в квартире на улице Кренхольми в Нарве 19-летний молодой человек в ходе конфликта напал на свою 19-летнюю сожительницу.

16 мая в полицию поступило сообщение, что 50-летний мужчина избил свою бывшую сожительницу в ходе конфликта в квартире на улице Кренхольми в Нарве.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кражи

16 мая неизвестный украл золотую цепочку из ювелирного магазина в Маарду. Обстоятельства дела выясняются.

16 мая в полицию поступило сообщение, что из деревни Виллавере волости Виру-Нигула были украдены аккумуляторы трех светофоров. Ущерб составил около 1000 евро.

В ночь на 13 мая из запертого сарая на улице Кастани в Тарту был украден велосипед Scott. Ущерб составил 250 евро.

13 мая с незапертой лестничной клетки на улице Ванемуйне в Тарту был украден велосипед Nishiki. Ущерб составил 300 евро.

13 мая с запертой лестничной клетки жилого дома на улице Киви в Тарту был украден синий велосипед Classic. Ущерб составил 402 евро.

13 мая с велопарковки на улице Раатузе в Тарту был украден велосипед Merida. Ущерб составил 500 евро.

16 мая в полицию поступило сообщение, что в конце апреля и начале мая в магазине города Рапла 36-летняя женщина, работая в магазине, украла товары и наличные деньги. Ущерб устанавливается.

Мошенничество

В полицию обратилась женщина, которой 13 мая позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что с ее счета пытались взять кредиты. Для защиты счета женщине предложили установить на свой телефон программу и ввести в PIN-коды Smart-ID. Женщина сделала это, после чего обнаружила, что с ее банковского счета было снято 310 евро.

Безопасность на границе

16 мая сотрудники полиции провели проверку законности пребывания и работы иностранцев. Всего было проверено 45 человек и 25 юридических лиц. Было выявлено два иностранца, у которых не было записи в регистре трудоустройства. Информация была передана в Налогово-таможенный департамент.

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан России, двух граждан Молдовы, одного гражданина Израиля и одного гражданина Турции.

Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Украины и одного гражданина Молдовы.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

16 мая пограничники обнаружили три незаконных пересечения временной контрольной линии на реке Нарва. Одному из капитанов маломерных судов был наложен штраф в размере 240 евро, а двум другим капитанам маломерных судов - по 120 евро каждому.

ДТП

16.05 в 12:19 спасатели отправились на шоссе Таллинн-Тарту в деревню Вардья волости Козе, где автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу. По прибытии спасателей Кехра пострадавший уже вышел из машины и находился под присмотром медиков. Спасатели отсоединили клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить возгорание. Водителя доставили в больницу на машине скорой помощи.

17 мая около 00:01 спасатели прибыли в деревню Куклазе волости Рыуге на место дорожно-транспортного происшествия, где автомобиль столкнулся с лосем. Животное погибло в результате столкновения, молодой человек в машине не пострадал. Спасатели обеспечили пожарную безопасность после аварии и помогли обеспечить безопасность движения. За лосем приехали охотники, а для автомобиля вызвали эвакуатор.

16 мая в 12:20 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия в деревне Паписилла волости Хяэдеместе (Пярнумаа), где столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Спасатели освободили водителя из автомобиля и передали его медикам. В результате столкновения у обоих грузовиков начали течь топливные баки. Спасатели установили под баками сборные ванны и предотвратили дальнейшую утечку. К 15:14 утечки были остановлены, и все поврежденные транспортные средства были убраны с дороги.

Пожары

16 мая в 16:41 поступило сообщение, что на улице Лыуна в Эльва загорелась внешняя стена деревянного дома. О пожаре сообщил сосед, который первоначально потушил пламя порошковым огнетушителем. Спасатели демонтировали часть обшивки и окончательно потушили пожар. По предварительным данным, пожар мог начаться в результате химической обработки дома от грибка. Благодаря внимательному и быстро среагировавшему соседу удалось спасти дом от большого пожара.

16 мая в 17:03 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Уус в поселке Ярваканди волости Кехтна. Сообщивший заявил, что загорелся сарай. К прибытию спасателей сарай был полностью охвачен огнем, и рядом расположенные два сарая также оказались под угрозой. Спасатели немедленно приступили к защите построек от огня. Один из них удалось полностью спасти, другой частично все же загорелся. К 18:38 пожар был локализован, а окончательно был ликвидирован в 20:49. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Прочее

16.05 в 16:58 в Центр тревоги поступило сообщение, что перед многоквартирным домом на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ на автомобиль упало дерево. Никто не пострадал, и владелец сфотографировал автомобиль для страховой компании. Спасатели с помощью бензопилы убрали упавшее на машину дерево.

16 мая в 13:03 потребовалась помощь спасателей на бульваре Сыпрузе в поселке Коеру (Ярвамаа), где гадюка заползла под балкон, и семья была обеспокоена безопасностью детей. Спасатели поймали змею и отнесли ее на безопасное расстояние на природу.

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