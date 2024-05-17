Путин отрицает планы захвата Харькова и связывает наступление с созданием «санитарной зоны»

«Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения - 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения - и не было», - сказал Зеленский на встрече с журналистами.

На этой неделе российская армия, как сообщалось, пытается продвинуться на направлении в сторону села Липцы к северу от областного центра. ВСУ были вынуждены отойти на несколько километров от границы.

Российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров в Харьковской области, пытаясь заставить украинскую сторону задействовать дополнительные бригады из резерва, заявил в пятницу в соцсетях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, основные усилия здесь противник сосредоточил на захвате Волчанска и на направлении Липцов, стремясь выйти в тыл украинских войск.

«При таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл с разных направлений», - сказал Сырский.

Западные и украинские СМИ сообщали неделю назад, что цель России - создать 10-километровую буферную зону вдоль северной границы в Харьковской области. Это не только позволит защитить приграничные населенные пункты в России от артиллерийских обстрелов, но и сделать Харьков досягаемым для российской ствольной артиллерии, отмечал американский Институт изучения войны (ISW).

Эксперты не отбрасывали версию о том, что сейчас Россия создает условия для масштабного наступления на Харьков в дальнейшем. Однако сейчас они не видят условий для него.