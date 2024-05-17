В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ Elron начинает тестировать в своих поездах спутниковый интернет Starlink

Первый пассажирский поезд, оснащенный Starlink, отправился в пятницу, 17 мая, в 17:44 с Балтийского вокзала Таллинна в Вильянди. На этой неделе компания Elron также начала установку нового оборудования сети 5G в своих поездах.

«Начиная с мая мы заменим все маршрутизаторы в поездах на новое оборудование частоты 5G, которое должно обеспечить лучшее покрытие, которое могут обеспечить как операторы связи, так и мобильные мачты. В ситуациях, когда мобильное покрытие отсутствует вовсе, одни новые маршрутизаторы, к сожалению, не помогут», - признал председатель правления Elron Лаури Бетлем.

По этой причине компания Elron начнет в пятницу в вагонах поезда Hermet тестирование устройства Starlink со спутниковыми данными. «Поскольку теперь у Starlink появились первые сертифицированные решения для железных дорог, мы также начнем тестировать этот вариант. В мае мы установим устройство, подключенное к Starlink, на один из поездов для тестирования. По результатам тестирования мы решим, будем ли мы закупать такое оборудование и для какого количества поездов дальнего следования. Оборудование Starlink должно помочь обеспечить передачу данных, особенно в тех местах, где нет покрытия интернетом», - объяснил Бетлем.