Прилавки пустеют С приходом тепла растут продажи мороженого, шашлыка и колбасок

Как отмечает менеджер по связям с общественностью Prisma Peremarket Керту Кярк, больше всего среди продуктов питания выросли продажи мороженого и безалкогольных напитков - на целых 25 процентов по сравнению с периодом с понедельника по четверг на предыдущей неделе.