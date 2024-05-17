Весеннее потепление привело к значительному увеличению продаж как мороженого, так и различных продуктов для приготовления гриля и барбекю.
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Прилавки пустеют ⟩ С приходом тепла растут продажи мороженого, шашлыка и колбасок
Как отмечает менеджер по связям с общественностью Prisma Peremarket Керту Кярк, больше всего среди продуктов питания выросли продажи мороженого и безалкогольных напитков - на целых 25 процентов по сравнению с периодом с понедельника по четверг на предыдущей неделе.