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Прилавки пустеют С приходом тепла растут продажи мороженого, шашлыка и колбасок

Ангелина Тякер rus.postimees.ee
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Мясо на гриле (иллюстративное фото).
Мясо на гриле (иллюстративное фото). Фото: Shutterstock

Весеннее потепление привело к значительному увеличению продаж как мороженого, так и различных продуктов для приготовления гриля и барбекю.

Как отмечает менеджер по связям с общественностью Prisma Peremarket Керту Кярк, больше всего среди продуктов питания выросли продажи мороженого и безалкогольных напитков - на целых 25 процентов по сравнению с периодом с понедельника по четверг на предыдущей неделе.

«Кроме того, выросли продажи одноразовой посуды (+18%), воды (+17%), сидра (+17%), пива (+15%) и белых вин (+11%)», - дополняет картину Кярк.

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