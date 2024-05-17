СМИ подтвердили гибель в Украине 53,5 тысячи российских солдат

Российские издания «Медиазона» и Русская служба Би-би-си обновили свою сводку потерь российской армии в результате вторжения России в Украину в пятницу, 17 мая.

Журналистам и команде волонтеров удалось подтвердить по открытым источникам гибель 53 586 военных ВС РФ, среди которых как минимум 6441 мобилизованный.

За две недели на фронте погиб как минимум 1431 военный.

Это выше средних показателей потерь 2022 и 2023 года, отмечается в тексте.

Минобороны Великобритании: РФ потеряла 450 тысяч солдат в Украине

Великобритания оценивает российские потери на войне в Украине в 450 тысяч человек убитыми и раненными.

Еще десятки тысяч могли дезертировать.

Об этом со ссылкой на министра вооруженных сил королевства Лео Докерти в конце апреля сообщило британское издание UK Defence Journal.

В Лондоне также предположили, что в Украине было уничтожено, брошено или захвачено «более 10 тысяч российских бронемашин, в том числе около 3000 основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских корабля всех классов и более 1500 артиллерийских систем всех типов».

Россия не раскрывает потери в Украине

Российские власти не раскрывают потери армии в Украине.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в своей колонке для американского издания Foreign Affairs 30 января оценил общие потери российской армии в 315 тысяч человек, включая раненых военнослужащих.