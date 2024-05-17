Американские ученые говорят, что раскрыли одну из тайн пирамид Египта. До последнего времени не было точно известно, как именно создателям пирамид удавалось перевозить огромное количество каменных блоков, из которых построена 31 пирамида в Гизе.
В современном Египте пирамиды стоят посреди пустыни. Строили их в других условиях, выяснили ученые
Группа ученых из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне установила, что пирамиды, вероятно, были построены около одного из притоков Нила — давно исчезнувшего и сейчас погребенного под песками Сахары и сельскохозяйственными угодьями.
Египтологи уже много лет догадывались, что древние египтяне, скорее всего, перевозили материалы для строительства пирамид по близлежащим рекам и каналам.
Однако до нынешнего момента «никто не был уверен в том, где именно находился этот магистральный водный путь, какую форму он имел и насколько близко был расположен к самим пирамидам», — говорит профессор Эман Гонейм, одна из авторов исследования.
Чтобы составить представление о том, где именно находилось древнее русло, международная исследовательская группа изучила спутниковые снимки местности, исторические карты, геофизические описания и осадочные керны (пробы грунта, извлекаемые путем бурения и позволяющие видеть слои отложений осадочных пород).
Согласно предположению ученых, этот приток Нила несколько тысяч лет назад был засыпан в результате множества песчаных бурь и засух.
Применив радар американского космического агентства НАСА, исследователи смогли «проникнуть глубже песчаного покрова поверхности и получить фотографии скрытого рельефа», сообщают ученые в исследовании, которое опубликовано в журнале Nature.
Как объясняет профессор Гонейм, частью этого рельефа оказались «похороненные реки и древние структуры», расположенные именно в местности, где находится подавляющее большинство египетских пирамид.
Одна из авторов исследования, доктор Сюзан Онстин рассказала Би-би-си: «Поскольку теперь у нас есть сведения о расположении этого притока реки и доказательства, что там была водная артерия, пригодная для перевозки тяжелых блоков, техники, людей и всего остального, мы можем объяснить, каким именно образом были сооружены пирамиды».
Согласно выводам ученых, длина этого притока Нила, получившего название Ахрамат (это слово на арабском языке обозначает «пирамиды»), составляла около 64 километров, а ширина – от 200 до 700 метров. Он находился около пирамид Гизы, построенных от 4,7 тыс. до 3,7 тыс. лет назад.
Обнаружение учеными исчезнувшего притока Нила позволяет объяснить тот факт, что множество пирамид было построено между Гизой и поселком Лишт, где расположены захоронения времен Среднего царства древнего Египта. Сейчас на этом участке пустыня.
Поскольку русло исчезнувшей реки прилегает к комплексу Гизы, можно сделать вывод, что «она существовала во времена строительства этих пирамид», сказано в исследовании.
Как объясняет Онстин, древние египтяне «могли использовать энергию реки для перевозки тяжелых блоков, чтобы не полагаться только на человеческий труд».
Жизнь древних египтян во многом зависела от реки Нил — и то же можно сказать о современном Египте.