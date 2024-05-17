В современном Египте пирамиды стоят посреди пустыни. Строили их в других условиях, выяснили ученые

Группа ученых из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне установила, что пирамиды, вероятно, были построены около одного из притоков Нила — давно исчезнувшего и сейчас погребенного под песками Сахары и сельскохозяйственными угодьями.

Египтологи уже много лет догадывались, что древние египтяне, скорее всего, перевозили материалы для строительства пирамид по близлежащим рекам и каналам.

Однако до нынешнего момента «никто не был уверен в том, где именно находился этот магистральный водный путь, какую форму он имел и насколько близко был расположен к самим пирамидам», — говорит профессор Эман Гонейм, одна из авторов исследования.

Эман Гонейм возглавляла исследовательскую группу Фото: Eman Ghoneim/UNCW

Чтобы составить представление о том, где именно находилось древнее русло, международная исследовательская группа изучила спутниковые снимки местности, исторические карты, геофизические описания и осадочные керны (пробы грунта, извлекаемые путем бурения и позволяющие видеть слои отложений осадочных пород).

Согласно предположению ученых, этот приток Нила несколько тысяч лет назад был засыпан в результате множества песчаных бурь и засух.

Применив радар американского космического агентства НАСА, исследователи смогли «проникнуть глубже песчаного покрова поверхности и получить фотографии скрытого рельефа», сообщают ученые в исследовании, которое опубликовано в журнале Nature.

Как объясняет профессор Гонейм, частью этого рельефа оказались «похороненные реки и древние структуры», расположенные именно в местности, где находится подавляющее большинство египетских пирамид.

Ученые на месте, где проводились исследования Фото: Suzanne Onstine