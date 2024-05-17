Пт, 17.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Жизнь у Ринго выдалась нелегкой: славному коту требуется обследование

MTÜ Pesaleidja rus.postimees.ee
,
Copy
Ринго.
Ринго. Фото: Pesaleidja/Facebook

Кот Ринго из приюта Pesaleidja за последний год уже несколько раз побывал в ветеринарной клинике. На некоторое время его состояние улучшилось, но теперь Ринго снова нуждается в обследовании.

Ринго из-за проблем со здоровьем уже долгое время живет в клетке, хотя последний месяц чувствовал себя более-менее хорошо.

Однажды утром у Ринго снова опухла нижняя челюсть, из носа потекла слизь, а аппетит полностью пропал.

Ветеринар осмотрел Ринго и предписал сделать анализы крови, чтобы понять, что на самом деле беспокоит кота.

Сумма, необходимая для оплаты обследования, в общей сложности составит 149,95 евро. Пожалуйста, помогите Ринго!

Можно сделать единоразовое пожертвование, позвонив на телефонную линию Pesaleidja MTÜ:

900 0950 - стоимость звонка 50 евро;

900 9025 - стоимость звонка 25 евро;

900 0915 - стоимость звонка 15 евро;

900 0905 - стоимость звонка 5 евро.

Внимание! Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет зачислено!

Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ:

EE647700771001866844 - LHV Pank

EE102200221063071211 - Swedbank

EE941010220247756220 - SEB

EE404204278613732108 - Coop Pank

EE351700017003105966 - Luminor

Пожалуйста, напишите RINGO в пояснении к платежу!

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх