Жизнь у Ринго выдалась нелегкой: славному коту требуется обследование

Ринго из-за проблем со здоровьем уже долгое время живет в клетке, хотя последний месяц чувствовал себя более-менее хорошо.

Однажды утром у Ринго снова опухла нижняя челюсть, из носа потекла слизь, а аппетит полностью пропал.

Ветеринар осмотрел Ринго и предписал сделать анализы крови, чтобы понять, что на самом деле беспокоит кота.

Сумма, необходимая для оплаты обследования, в общей сложности составит 149,95 евро. Пожалуйста, помогите Ринго!

Можно сделать единоразовое пожертвование, позвонив на телефонную линию Pesaleidja MTÜ: 900 0950 - стоимость звонка 50 евро; 900 9025 - стоимость звонка 25 евро; 900 0915 - стоимость звонка 15 евро; 900 0905 - стоимость звонка 5 евро. Внимание! Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет зачислено! Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ: EE647700771001866844 - LHV Pank EE102200221063071211 - Swedbank EE941010220247756220 - SEB EE404204278613732108 - Coop Pank EE351700017003105966 - Luminor Пожалуйста, напишите RINGO в пояснении к платежу!