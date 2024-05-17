Кот Ринго из приюта Pesaleidja за последний год уже несколько раз побывал в ветеринарной клинике. На некоторое время его состояние улучшилось, но теперь Ринго снова нуждается в обследовании.
Жизнь у Ринго выдалась нелегкой: славному коту требуется обследование
Ринго из-за проблем со здоровьем уже долгое время живет в клетке, хотя последний месяц чувствовал себя более-менее хорошо.
Однажды утром у Ринго снова опухла нижняя челюсть, из носа потекла слизь, а аппетит полностью пропал.
Ветеринар осмотрел Ринго и предписал сделать анализы крови, чтобы понять, что на самом деле беспокоит кота.
Сумма, необходимая для оплаты обследования, в общей сложности составит 149,95 евро. Пожалуйста, помогите Ринго!
Можно сделать единоразовое пожертвование, позвонив на телефонную линию Pesaleidja MTÜ:
900 0950 - стоимость звонка 50 евро;
900 9025 - стоимость звонка 25 евро;
900 0915 - стоимость звонка 15 евро;
900 0905 - стоимость звонка 5 евро.
Внимание! Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет зачислено!
Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ:
EE647700771001866844 - LHV Pank
EE102200221063071211 - Swedbank
EE941010220247756220 - SEB
EE404204278613732108 - Coop Pank
EE351700017003105966 - Luminor
Пожалуйста, напишите RINGO в пояснении к платежу!