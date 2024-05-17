«Это рабство»: правозащитники о труде заключенных в Беларуси

Правозащитники говорят, что с нарушением трудовых прав сталкиваются все заключенные в Беларуси, однако политзаключенные находятся в наиболее уязвимом положении.

По закону, рабочая неделя не должна превышать 40 часов. Однако в тюрьмах люди часто работают по семь дней неделю, с выходным раз в две недели, это превышает установленный лимит.

На «химии» зачастую осужденные работают по 16 часов подряд.

«При этом часто люди вынуждены сами добираться до места работы, это также занимает время. Например, они вынуждены проходить по 15 км, чтобы в 6:30 утра попасть на работу, времени на сон практически не остается», - говорит Слепцова.

Заключенные также часто работают на вредных производствах, без соблюдения техники безопасности и не имея необходимой экипировки. У них надежда только на родственников, которые смогут передать, к примеру, рабочие перчатки.

При этом осужденные обязаны выполнять план, установленный администрацией. За невыполнение их ждет дополнительное наказание.

Зарплата заключенным - два рубля

Юрист «Правовой инициативы» Елена Шинкаревич обращает внимание на то, что заключенные работают без трудовых договоров. Они получают зарплату, с которой удерживаются налоги и выплаты на социальное страхование, а также средства на их питание и проживание в колонии, а еще долги по искам.