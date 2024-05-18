Для популярного ресторана специально построят в Ласнамяэ двухэтажное здание

«Одним из стратегических направлений нашей компании является развитие коммерческой недвижимости для индивидуальных арендаторов. Развитие ресторана Armudu – это идеальное сочетание сотрудничества, которое позволяет нам как девелоперу и ресторану как поставщику услуг расти и расширять наш совместный бизнес», – прокомментировал руководитель по недвижимости и развитию бизнеса Capfield Реймо Симсалу.

«Наш ресторан очень любят жители Ласнамяэ, но, к сожалению, мы не можем разместить в нынешних помещениях всех желающих. Скоро у нас появится новое двухэтажное здание, которое позволит одновременно обслуживать более 200 человек, – рассказала управляющая сетью ресторанов Armudu Серафима Гулак. – Мы умеем работать с большими объемами, а в новом ресторане поместятся как столики и терраса для небольших групп, так и большие банкетные залы, где можно проводить свадьбы и дни рождения с танцами и живой музыкой».

Тендер на строительство выиграли REME Grupp и GRIK Construction. Общая площадь двухэтажного представительского ресторана Armudu составит 700 м2, и он будет хорошо заметен с Лаагна-теэ. По словам Симсалу, новое здание ресторана, безусловно, станет одним из самых привлекательных и современных в районе Ласнамяэ.

В мае ресторан Armudu отмечает свое 10-летие. В Таллинне сеть представлена шестью ресторанами в Пеэтри, Кристийне, Пирита, Хааберсти, Ласнамяэ и центре города.