ФОТО Советы дизайнера: как создать на балконе место для отдыха

«Делая визиты по домам жителей Эстонии, мы понимаем, что балкон часто используется как кладовка. К сожалению, чтобы поставить на балконе даже небольшой столик, нужно навести порядок», - говорит Аннели Салусте, руководитель Отдела дизайна интерьеров IKEA, подчеркивая, что для наведения порядка многого не требуется.

1. Порядок на балконе

«Для того, чтобы создают уют и порядок на балконе, вам могут помочь узкие и высокие полки, которые используют всю высоту стен. На верхние полки вы можете поставить горшки с цветами, а на нижние разные вещи в коробках с крышками», – советует дизайнер.

Фото: Ikea

Она добавляет, что у некоторых металлических полок есть специальный прозрачный чехол, который может превратить полки в мини-теплицу.

2. Место для отдыха

«На балконе важно использовать уличную мебель, которая выдержит солнце, дождь и ветер. Дерево, сталь или пластик прослужит на улице дольше», – говорит дизайнер.

Для небольших балконов стоит выбрать складную, компактную мебель, которую можно даже повесить на стену, когда она не используется, тем самым вы сэкономите место для занятия спортом на балконе.

Фото: Ikea