Теплые дни нас уже радуют, и не стоит упускать возможность ими насладиться. Если вы еще не обустроили место для отдыха на балконе, дизайнер дает советы, как создать пространство, где есть место не только для стола и стульев, но и для небольшого сада и утренней йоги.
ФОТО ⟩ Советы дизайнера: как создать на балконе место для отдыха
«Делая визиты по домам жителей Эстонии, мы понимаем, что балкон часто используется как кладовка. К сожалению, чтобы поставить на балконе даже небольшой столик, нужно навести порядок», - говорит Аннели Салусте, руководитель Отдела дизайна интерьеров IKEA, подчеркивая, что для наведения порядка многого не требуется.
1. Порядок на балконе
«Для того, чтобы создают уют и порядок на балконе, вам могут помочь узкие и высокие полки, которые используют всю высоту стен. На верхние полки вы можете поставить горшки с цветами, а на нижние разные вещи в коробках с крышками», – советует дизайнер.
Она добавляет, что у некоторых металлических полок есть специальный прозрачный чехол, который может превратить полки в мини-теплицу.
2. Место для отдыха
«На балконе важно использовать уличную мебель, которая выдержит солнце, дождь и ветер. Дерево, сталь или пластик прослужит на улице дольше», – говорит дизайнер.
Для небольших балконов стоит выбрать складную, компактную мебель, которую можно даже повесить на стену, когда она не используется, тем самым вы сэкономите место для занятия спортом на балконе.
Если ваш балкон просторнее, вы можете импровизировать, выбирая мебель. «Мы видим переход из гостиной на террасу, где мебель очень схожа с той, что используется внутри дома. Много светлого текстиля, много светло-желтого и зеленого цветов. Также много натуральных материалов и растения, для создания на балконе зеленого оазиса», - говорит Аннели Салусте.
3. Уют по доступной цене
«Многие не могут представить балкон без цветов и растений. Вы можете подвесить горшки или поставить вазоны для цветов с креплениями на парапете балкона. Поиграйте с цветами и текстурами горшков и расставьте их на разной высоте, чтобы использовать пространство», - говорит дизайнер.
Для освещения балкона можно использовать LED гирлянды на солнечных батарейках, подвесные и напольные светильники, которые не только добавят уюта, но еще и прослужат вам долгие годы. Гирлянды много места не занимают, их можно закрепить на стене. LED свечи создают романтическое настроение и при этом безопасны в использовании.
Дизайнер добавляет, что текстиль — это быстрый способ обновить пространство. «Выбирайте подходящие цвета для подушек для мебели. Ковер для улицы тоже создает совершенно обновленное впечатление, его легко чистить, а ваши босые ноги будут довольны», - завершает свои советы дизайнер.