В июне будет поздно: пять садовых работ, которые обязательно нужно сделать в мае

Даже самый тщательно ухоженный газон время от времени нуждается в тщательной чистке - вертикуляции и аэрации.

Приведите в порядок газон

Вертикуляция - это прореживание верхнего слоя почвы и очистка газона от отмершей травы, мха, хвои и листьев. Аэрация - это более глубокая обработка, которая разрыхляет уплотненную почву, чтобы обеспечить корням травы лучший доступ к кислороду.

Вертикуляцию и аэрацию рекомендуется проводить весной, после таяния снега и высыхания верхнего слоя почвы - обычно с апреля до конца мая.

Аэрация и вертикуляция должны проводиться в двух направлениях. Сначала пройдите в одном направлении, затем соберите соскобленную траву. Затем снова пройдите в поперечном направлении, снова собирая всю соскобленную траву.

Работы в саду в разгаре. Фото: Shutterstock

При необходимости процедуру можно повторять до тех пор, пока трава не станет чистой. После процедур соберите все лишнее - старую траву, ветки и корни. При необходимости газон подсеивают и удобряют быстродействующим удобрением, содержащим азот.

Май - это также время для открытия сезона стрижки: хорошо удобренный и ухоженный газон следует стричь не реже одного раза в неделю.

Обработайте плодовые деревья и кустарники

Большую часть работ по уходу за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а также декоративными растениями следует проводить ранней весной. Если вы не успели сделать это в апреле, то знайте, что в мае плодовые деревья и кустарники необходимо: