В мае, когда дни становятся длиннее и теплее, самое время засучить рукава и приступить к садовым работам, которых в этом месяце особенно много. Чтобы помочь всем трудолюбивым садоводам, rus.TVNET вместе с экспертами Kuršu составил подборку пяти важных садовых работ, которые обязательно нужно запланировать на май. Пока он еще не закончился.
В июне будет поздно: пять садовых работ, которые обязательно нужно сделать в мае
Даже самый тщательно ухоженный газон время от времени нуждается в тщательной чистке - вертикуляции и аэрации.
Приведите в порядок газон
Вертикуляция - это прореживание верхнего слоя почвы и очистка газона от отмершей травы, мха, хвои и листьев. Аэрация - это более глубокая обработка, которая разрыхляет уплотненную почву, чтобы обеспечить корням травы лучший доступ к кислороду.
Вертикуляцию и аэрацию рекомендуется проводить весной, после таяния снега и высыхания верхнего слоя почвы - обычно с апреля до конца мая.
Аэрация и вертикуляция должны проводиться в двух направлениях. Сначала пройдите в одном направлении, затем соберите соскобленную траву. Затем снова пройдите в поперечном направлении, снова собирая всю соскобленную траву.
При необходимости процедуру можно повторять до тех пор, пока трава не станет чистой. После процедур соберите все лишнее - старую траву, ветки и корни. При необходимости газон подсеивают и удобряют быстродействующим удобрением, содержащим азот.
Май - это также время для открытия сезона стрижки: хорошо удобренный и ухоженный газон следует стричь не реже одного раза в неделю.
Обработайте плодовые деревья и кустарники
Большую часть работ по уходу за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а также декоративными растениями следует проводить ранней весной. Если вы не успели сделать это в апреле, то знайте, что в мае плодовые деревья и кустарники необходимо:
- защитить от болезней и вредителей;
- поливать;
- удобрять;
- защищать от мороза;
- обрезать сухие ветки.
Важно отметить, что работы по защите деревьев и кустарников от болезней и вредителей должны проводиться до или после цветения. Большинство современных препаратов совместимы друг с другом, поэтому для экономии времени можно провести только одно опрыскивание, смешав фунгициды и инсектициды. Если после обработки пройдет дождь, обработку необходимо повторить.
После опрыскивания рекомендуется обернуть деревья лентой для ловли насекомых. Лента, обмотанная вокруг ствола дерева, создает механический барьер для вредителей, которые ползут вверх по стволу, чтобы завершить свой жизненный цикл. Вредители цепляются за водо- и морозостойкую клейкую ленту, пытаясь взобраться наверх.
После цветения пора приступать к удобрению плодовых деревьев и кустарников. Традиционно весной используют азотные удобрения.
Комплексные удобрения, предназначенные для конкретных целей, например, для голубики, также можно использовать в качестве дополнительной подпитки растений.
Поливать деревья и кустарники в жаркие майские дни нужно обязательно - это поможет удобрениям лучше справиться со своей задачей. Участок вокруг каждого дерева или кустарника следует замульчировать или обновить уже имеющуюся мульчу, чтобы защитить корни не только от сорняков, но и от жары и замедлить испарение влаги.
В мае уже поздно обрезать и формировать плодовые деревья и кустарники, но еще не поздно вырезать сухие ветки - их нужно обрезать до первой здоровой почки.
Также важно собрать листья, траву, ветки и другие сухие остатки растений, скопившиеся под деревьями, поскольку в них могут зимовать патогенные микроорганизмы и вредители.
Для лучшего плодоношения деревья и кустарники в мае можно опрыскивать предназначенными для этого препаратами.
В условиях переменчивой балтийской весны, характеризующейся заморозками, важно защитить цветущие плодовые деревья и кустарники от морозов. Для этого можно использовать метод окуривания или опрыскивания.
Чтобы спасти цветущий сад, деревья нужно хорошо поливать, а накануне понижения температуры - заливать водой, которая при понижении температуры образует слой льда, защищающий плодоносящие побеги.
Рекомендуется сразу после заморозков промыть ледяную корку водой, не давая ей оттаять самостоятельно.
Посадите, прополите и удобрите клубнику
Самое популярное время для посадки клубники - середина мая, хотя эксперты утверждают, что клубнику можно сажать с апреля по сентябрь.
Перед посадкой важно внести удобрения в почву, поскольку это растение весьма прожорливо. Лучше всего для этой цели подходят органические удобрения, чтобы в дальнейшем клубнику можно было подпитывать только минеральными удобрениями.
Если клубничная грядка была высажена в прошлом году, май - последнее время для ухода за растениями. Можно аккуратно пройтись граблями с гибкими зубьями по грядкам, удаляя отмершие части и зимующих вредителей. Когда клубника цветет, следите за температурой воздуха - если ночью обещают заморозки, накройте кусты агропленкой, а днем снимите ее.
По сравнению с большинством растений клубника нуждается в меньшем количестве подкормки. Особую осторожность следует проявлять при использовании азотных удобрений, которые могут привести к тому, что клубника в местах, где должны появиться ягоды, выбросит листья.
При выборе удобрений следует учитывать, что клубника чувствительна к хлору и высокой концентрации солей в почве, поэтому лучше всего использовать удобрения, содержащие фосфор и калий.
Позаботьтесь о цветочных клумбах
Это лучшее время, чтобы привести в порядок клумбы. Если вы еще не сделали этого в апреле, избавьтесь от сгоревших растений, например роз. У отцветших тюльпанов следует обрезать стебли. Если весна выдалась сухой, клумбы следует полить.
Многолетние растения в мае следует подкормить азотным удобрением.
Многолетние растения, такие как гортензии, астильбы, хосты и т. д., можно делить и пересаживать в мае. Однолетние и многолетние цветы можно высевать прямо на клумбы по мере прогревания почвы. Можно сеять горох, амарант, маки, космею, васильки, циннии, астры, ноготки, подсолнухи, алиссум, рудбекию, гелениумы и эхинацеи. Петунии, лобелии, вербены и другие цветочные растения можно выставлять на улицу в конце месяца, окончательно освободив подоконники.
Посейте и посадите овощи и зелень
В этом месяце вы сможете посеять большинство овощей и постепенно пересадить их на постоянное место в саду.
В первой половине мая можно сеять холодостойкие культуры: укроп, петрушку, редис, шпинат, салат, горох, морковь и яровой чеснок.
Лук для быстрого употребления в пищу и для выращивания лука можно высаживать в открытый грунт уже в начале апреля, как только температура воздуха установится выше +5 ºC. Однако для уборки лука рекомендуется дождаться стабильной температуры около +10 ºC. Лук можно высаживать с конца апреля до конца мая.
К середине мая можно задуматься о посадке картофеля, только учтите, что среднесуточная температура воздуха для посадки картофеля не должна быть ниже +10 ºC в течение 3 дней.
Еще не поздно посеять капусту, причем в мае можно смело высаживать в открытый грунт любой сорт.
Теплолюбивые культуры, такие как огурцы, томаты, баклажаны и перец, можно высаживать в теплицу ближе к середине мая. В этом случае стоит обратить внимание на погоду - если прогнозируется холодная погода, лучше отложить посадку. К концу мая все эти культуры можно высаживать в открытый грунт.
В конце месяца семена базилика, тыквы, огурцов и кабачков можно сразу высевать на грядки, а рассаду арбузов пересаживать в теплицу.
Большинство огородников привыкли высевать свеклу вместе с морковью, но свекла более теплолюбива, чем морковь, поэтому ее посев лучше отложить до конца месяца.
Статья подготовлена в сотрудничестве с магазином стройматериалов Kurši.