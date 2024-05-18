Несколько лет назад строители были обеспокоены постоянно растущими ценами на материалы и, как следствие, непредсказуемыми бюджетами строительства. Сегодня рост цен на материалы остановился, рынок охладился, и многие строители вернулись домой из-за границы. Казалось бы, построить дом в таких условиях будет проще – но так ли это на самом деле?
Банк советует: как построить дом в условиях дорогих кредитов
Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова дает советы по строительству дома с помощью жилищного кредита.
Из-за повышения Euribor кредитные деньги стали значительно дороже, чем несколько лет назад, и поэтому важен каждый лишний евро, потраченный на строительство дома. Опыт Coop Pank показывает, что фактическая стоимость строительства имеет тенденцию превышать первоначальный бюджет, и именно поэтому важно как можно точнее спрогнозировать бюджет, а затем принять во внимание создание резервного денежного буфера.
В процессе строительства фактические затраты часто превышают прогнозы, поскольку при составлении бюджета принимают во внимание самые дешевые материалы, но в ходе работы люди знакомятся с различиями материалов в разных ценовых диапазонах, и часто выбирают более качественные и дорогие варианты.
В последнее время, к сожалению, все чаще случается, что выбранный застройщик попадает в затруднительное положение из-за изменившейся экономической ситуации и вынужден прекратить работы еще до завершения строительства
В последнее время, к сожалению, все чаще случается, что выбранный застройщик попадает в затруднительное положение из-за изменившейся экономической ситуации и вынужден прекратить работы еще до завершения строительства.
Такой риск можно снизить путем тщательной проверки информации при выборе партнера по строительству. Нелишним было бы узнать какой у него опыт и зарегистрирована ли компания в реестре экономической деятельности. Также стоит попросить у строителя рекомендации предыдущих заказчиков.
Планируйте бюджет с запасом
Наш опыт работы с клиентами показывает, что в среднем строительство дома обходится примерно на 10% дороже изначально запланированного. Поэтому в интересах заказчика добавить в бюджет 10% резерва, чтобы дом был готов к запланированному сроку и кредит не оказался обеспечен недостроенным домом, срок сдачи которого неизвестен.
Большинство семей строят дом один раз в жизни, но банк анализирует по нескольку проектов строительства в неделю. При финансировании этих проектов мы извлекли множество уроков, поэтому документация, требуемая банками при оформлении кредита на строительство, гораздо более объемна, чем при покупке готового дома.
Помимо прочего, банк рассчитывает максимально возможную сумму кредита на случай, если окажется, что первоначально запрошенного кредита для завершения строительства недостаточно. При этом важно, чтобы к моменту выдачи дополнительного кредита рыночная стоимость строящегося дома уже была достаточной для обеспечения дополнительного кредитования.
Перед началом строительства также стоит подумать, имеются ли сбережения или активы, которые можно продать для дополнительного финансирования строительства. Также стоит обсудить с кредитным администратором план использования залогового имущества – будучи экспертом, он сможет оценить стоимость и ликвидность недвижимости.
Работайте со профессиональными строителями
Банк более скептически относится к проектам, где клиент хочет построить дом самостоятельно, без помощи специалистов. Важно участие опытного строителя, ведь при строительстве дома нужно уметь оценить стоимость работ, а также подкрепить свои слова действиями. Дом должен быть завершен таким образом, чтобы он смог получить разрешение на эксплуатацию.
Банк более скептически относится к проектам, где клиент хочет построить дом самостоятельно, без помощи специалистов
Если человек хочет строить дом самостоятельно, также может возникнуть вопрос: как найти столько времени, чтобы одновременно посвятить себя строительству и основной работе, приносящей деньги на обслуживание кредита и на жизнь. Если раньше банки часто финансировали дома, которые строили сами владельцы, например, с помощью друзей или родственников, то сейчас такие проекты встречаются довольно редко.
При подаче ходатайства на получение кредита на строительство дома продумайте следующее
- Имеется ли строительный проект (включая пояснительную записку, планы, виды)?
- Имеется ли разрешение на строительство, выданное местным самоуправлением? Проверьте, действует ли разрешение или его необходимо продлить.
- Сколько денег собрано на строительство дома? На каком этапе строительства вы планируете финансировать работы за счет собственных средств?
- Собрали ли вы достаточно информации о предприятии, с которым планируете заключить договор на строительство?
- Кто осуществляет надзор за строительными работами? Зарегистрированы ли застройщик и надзорное предприятие в регистре экономической деятельности?
- Если залогом по кредиту остается строящийся дом, имеется ли экспертная оценка, включающая рыночную стоимость объекта, а также перспективную стоимость дома после его завершения?
- Если денег на самофинансирование не хватает, каковы варианты использования дополнительного залога?
- Ознакомились ли вы с вариантами совместного кредитования жилья, предлагаемыми Фондом развития жизни на селе (MES)?
Для строительства собственного дома неудачного времени не бывает, но в условиях экономической неопределенности работы необходимо очень тщательно продумать и своевременно проконсультироваться как с банком, так и со специалистами в области строительства. Если все просчитано, привлечены профессиональные строители, а также имеется резерв на покрытие непредвиденных расходов, велика вероятность получить положительный ответ на заявку о кредите.