Банк советует: как построить дом в условиях дорогих кредитов

Планируйте бюджет с запасом

Наш опыт работы с клиентами показывает, что в среднем строительство дома обходится примерно на 10% дороже изначально запланированного. Поэтому в интересах заказчика добавить в бюджет 10% резерва, чтобы дом был готов к запланированному сроку и кредит не оказался обеспечен недостроенным домом, срок сдачи которого неизвестен.

Большинство семей строят дом один раз в жизни, но банк анализирует по нескольку проектов строительства в неделю. При финансировании этих проектов мы извлекли множество уроков, поэтому документация, требуемая банками при оформлении кредита на строительство, гораздо более объемна, чем при покупке готового дома.

Помимо прочего, банк рассчитывает максимально возможную сумму кредита на случай, если окажется, что первоначально запрошенного кредита для завершения строительства недостаточно. При этом важно, чтобы к моменту выдачи дополнительного кредита рыночная стоимость строящегося дома уже была достаточной для обеспечения дополнительного кредитования.

Перед началом строительства также стоит подумать, имеются ли сбережения или активы, которые можно продать для дополнительного финансирования строительства. Также стоит обсудить с кредитным администратором план использования залогового имущества – будучи экспертом, он сможет оценить стоимость и ликвидность недвижимости.

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